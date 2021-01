Coronavírus: Mais 41 casos confirmados e quatro óbitos

CARATINGA– O município de Caratinga confirmou ontem 41 casos de Coronavírus e quatro óbitos de pacientes diagnosticados com a doença.

O acumulado até esta quarta-feira (27) foi de 4.401 casos confirmados, dos quais 229 seguem em acompanhamento e 4.032 pacientes já são considerados recuperados. O número de pacientes que faleceram subiu para 140.

Os registros foram:

138º óbito: Paciente do sexo masculino com idade de 80 anos, residente no Centro de Caratinga. Ele estava internado no Hospital da Unimed em Governador Valadares, tendo evoluído a óbito no dia 22 de janeiro.

139º óbito: Paciente do sexo masculino com idade de 57 anos, residente no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde da última terça-feira (26).

140º óbito: Paciente do sexo feminino com idade de 78 anos, residente no bairro Dr. Santa Cruz, ela estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na madrugada desta quarta-feira (27).

141º óbito: Paciente do sexo masculino, de 66 anos, residente no Centro de Caratinga, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito no dia 22 de janeiro. O óbito foi confirmado na tarde desta quarta-feira através de exame realizado na Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em Belo Horizonte.