Coronavírus: 563 casos em acompanhamento

Mais dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19 foram confirmados

CARATINGA- O município de Caratinga confirmou ontem mais 37 casos de Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

Até esta terça-feira (13), o acumulado foi de 6.850 casos confirmados, dos quais 563 seguem em acompanhamento e 6.080 pacientes já são considerados recuperados para a doença.

O total de óbitos subiu para 207. São dois idosos, sendo um de 82 anos, que morava no distrito de Santa Luzia e faleceu no último domingo (11) e um de 75 anos, que residia no Bairro Anápolis e veio a óbito na segunda-feira (12). Ambos estavam internados no CASU – Hospital Irmã Denise.