Coronavírus: 33° óbito e 135 casos em acompanhamento

CARATINGA- Caratinga registrou nesta quarta-feira (12) o 33° óbito de paciente diagnosticado com Covid-19. Trata-se de uma idosa de 95 anos, residente no Bairro Santa Cruz, que estava internada no Hospital Irmã Denise (CASU).

O município contabilizou ontem 818 pacientes curados e 135 casos ativos em acompanhamento. O acumulado é de 986 casos confirmados.

Os números de casos descartados, em investigação e pacientes internados não são informados pela prefeitura, que passou a adotar novo formato de divulgação dos dados. O executivo afirma que tais informações constarão apenas no Perfil Epidemiológico quinzenal. Confira o boletim completo aqui.