Coronavírus: 29° óbito confirmado

CARATINGA- Subiu para 29 o número de óbitos de pacientes diagnosticados com Covid-19 residentes em Caratinga. Exames realizados na Fundação Ezequiel Dias (FUNED) confirmaram óbito em decorrência de Coronavírus de um paciente, 42 anos, ocorrido no dia 31 de julho no Hospital da Unimed em Governador Valadares.

Nesta quarta-feira (05), o município contabilizou 734 pacientes curados da Covid-19. Do total de 873 casos confirmados, até o momento, 110 são considerados ativos.

3.901 notificações foram registradas desde o início da pandemia e 2.637 casos foram descartados, sendo 286 deles por critério clínico epidemiológico e os demais através de testes rápidos e por exames de RT-PCR. 391casos seguem em investigação.

18 pacientes estavam internados, 15 deles no Casu-Hospital Irmã Denise, um na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um em Governador Valadares e um na Região Metropolitana do Vale do Aço: 13 apresentaram resultados de exames detectáveis para Coronavírus e cinco aguardam resultado de exames.

29 óbitos foram confirmados e 11 descartados; um segue em investigação.