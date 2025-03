Coreto: a marca de Oscar Niemeyer em Caratinga

Desde às primeiras civilizações antigas: mesopotâmios, babilônios, chineses, indianos, egípcios, gregos, entre tantas outras, as construções ocuparam um lugar de destaque nas respectivas sociedades. Templos, monumentos e inúmeras edificações, estão presentes na história e caracterizando vários povos.

Vale ressaltar que muitos lugares são identificados pelas belas e imponentes construções que possuem. Cito como exemplo as pirâmides, os zigurates, o Coliseu, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor e a Torre Eiffel, que nos remetem respectivamente ao Egito, Mesopotâmia, Itália, Estados Unidos, Brasil e França.

Portanto, a história das construções (engenharias) e da arquitetura, está intrinsicamente ligada à história dos povos que povoaram as mais diversas partes do planeta.

Nesse cenário, surgiram grandes nomes da engenharia, arquitetura e urbanismo, alguns provavelmente serão eternamente desconhecidos, devido a seus feitos terem ocorridos numa época bem remota e outros tornaram-se reconhecimentos mundialmente. Um desses nomes é justamente o do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, considerado por muitos um dos maiores e mais genial da história.

Nascido no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907, Niemeyer revolucionou a arquitetura mundial, com o seu estilo peculiar e bem característico. No Brasil, assinou obras em vários Estados, cito como exemplo, o Complexo Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte; foi responsável pelo projeto de vários prédios e monumentos presentes no Plano Piloto de Brasília, nossa capital federal; o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro; o Memorial da América Latina, em São Paulo; e o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Bem como em vários outros países, tais como, a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos; a sede do Partido Comunista Francês; e o Centro Cultural de Le Havre, na Itália.

Um tipo de construção que é muito presente em várias cidades brasileiras, é o coreto. Geralmente é construído no centro da praça principal dos municípios e atualmente são utilizados, na maioria dos casos, em eventos culturais.

Em Caratinga, o coreto denominado “Coreto Ronaldo Oliveira da Silva Araújo”, popularmente conhecido como “Coreto Ronaldinho Calazans” é uma das obras assinadas por Oscar Niemeyer. O homenageado, que eternizou seu nome no coreto, foi um dos principais músicos de Caratinga no século XX. O coreto foi construído na década de 1980 e para os padrões arquitetônicos da época apresentava um estilo bem moderno, com formato hexagonal, com linhas geometricamente alinhadas e aberturas amplas em todos os lados, que permitem a visão de todo o seu interior, independente de qual lado a pessoa esteja. O coreto é uma das obras que integra o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Praça Cesário Alvim.

O toque de modernidade e leveza são características notadas nas obras do projetista e também presentes no coreto. Registra-se, também, que o projeto do coreto foi um pedido do Cartunista Ziraldo, um dos filhos ilustres de Caratinga, ao amigo arquiteto, Oscar Niemeyer.

Enfim, Caratinga está entre as cidades contempladas com um projeto de um dos arquitetos mais reconhecidos e famosos do mundo. Mesmo sendo uma construção simples, pela magnitude do seu projetista, não deixa de levar seu nome e valorizar Caratinga.

Walber Gonçalves de Souza é professor e escritor.