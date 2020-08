Coragem para a montanha-russa

Independente da direção, qualquer passo é válido quando não se sabe ao certo para onde caminhar. Vivemos em uma sociedade imediatista que exige padrões o tempo todo: cresça, estude, case, trabalhe, tenha filhos, seja rico… e não erre. Muita gente se perde no meio do caminho por medo de errar. Poucos sabem que, às vezes, tudo o que precisamos é de uma “sacudida” para olhar o mundo com outros olhos.

Sabe aquele plano que não deu certo, aquela chuva que fez mudar o roteiro da viagem, o namoro que acabou e tantos outros acontecimentos “terríveis”? Todos eles foram erros de percurso que servirão para alguma coisa. Uma viagem que deveria ter sido “só mais uma” se tornou inesquecível porque meus amigos quiseram pegar um ônibus sem saber a rota dele. Quando chegamos no destino final, não havia transporte para retornar. Começamos a caminhar e, sem que ninguém imaginasse, começou a chover muito. O resultado? Ficamos completamente encharcados, alguns compraram roupas novas, outros vestiram aquilo que tinham na mochila. Eu precisei me trocar no banheiro de um museu muito conhecido. Foi hilário!

Pessoas otimistas são capazes de perceber oportunidades onde ninguém vê. Talvez o seu relacionamento frustrado seja um preparo para o momento em que você conhecerá seu grande amor. Talvez estar desempregado faça com que você tenha uma ideia brilhante que mudará sua vida de uma vez por todas. Percebe que usei “talvez” para definir as possibilidades? Elas podem acontecer, assim como também podem NÃO acontecer. É relativo, mas você vai deixar de ser otimista?

João Guimarães Rosa disse que a vida esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta; apesar de tudo isso, o autor fez questão de ressaltar que ela espera da gente apenas coragem. Ser otimista é compreender que a vida é uma montanha-russa repleta de altos e baixos. Não existe uma montanha-russa que só sobe ou uma queda que nunca termine. É possível aprender com todas as situações, mas é preciso ter coragem. Coragem para ser diferente, para lutar por seus ideais e, principalmente, para viver.

Dar um passo para trás pode ser a melhor oportunidade que você receberá naquele dia, mês ou, quem sabe, na vida. Veja o mundo de um ângulo diferente. Mude a rota caso seja necessário. Encerre ciclos. Viva com coragem! A montanha-russa continua e uma queda pode significar um grande impulso para a felicidade.

Daniel Dornelas – Escritor, produtor de conteúdo para a internet e aluno do Centro Universitário de Caratinga. @lendocomdaniel