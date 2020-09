Cópias de boletins da PM passam a ser disponibilizadas no site

CARATINGA – Com objetivo de otimizar os trabalhos já prestados à população, a Polícia Militar passa a disponibilizar cópias de boletins de ocorrência através do site www.policiamilitar.mg.gov.br.

A própria pessoa envolvida em ocorrência, caso tenha interesse, poderá ter acesso ao registro, no conforto da sua casa, sem ser necessário deslocar até uma unidade da PM.

O militar que fizer o registro da ocorrência fornecerá o número do boletim para o solicitante.

No canto direito do site, o solicitante deve clicar na opção “Imprima seu BO”, em seguida a página aberta pedirá o número da ocorrência, e o número de um documento pessoal do envolvido.