Copasa registra mais um caso de furto e vandalismo em unidade de bombeamento de água

CARATINGA- Após ter constatado no último sábado (26), o terceiro furto de cabos de energia elétrica somente no mês de março um outro local foi alvo de vandalismo em Caratinga, prejudicando o abastecimento.

Nesta quarta-feira (30), os consumidores do Morro do Escorpião e Jacy Junqueira, área central de Caratinga ficaram sem água em razão de furto e vandalismo na unidade de bombeamento de água. A previsão era de que o abastecimento fosse restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite de ontem.

No dia 26 de março, cabos elétricos que alimentam a unidade de bombeamento do bairro Esplanada II, em Caratinga, foram furtados, interrompendo o abastecimento de algumas ruas, como Josefina Doroteia Nunes, Rita de Cássia Tassar, Francisca Rosa, Agenor Amaro do Nascimento, Sebastião Cirilo Veloso, Maria Gabriela de Jesus, vilas e travessas adjacentes. Técnicos precisaram atuar nos reparos do padrão de energia, para que o abastecimento fosse normalizado.

A Copasa afirma que conta com a compreensão e com o apoio da população para denunciar os atos de vandalismo que afetam diretamente a rotina dos moradores.