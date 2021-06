Objetivo é a proteção dos interceptores e redes coletoras auxiliares que foram danificadas em 2020

CARATINGA- A Copasa está realizando obras para a proteção dos interceptores e redes coletoras auxiliares que foram danificadas nas inundações ocorridas no final de 2020 e início deste ano em Caratinga. O DIÁRIO registrou os serviços sendo realizados às margens do Rio Caratinga, na rua Amós Batista Carlos, centro.

A previsão é de que as obras sejam concluídas no final do mês de julho deste ano.