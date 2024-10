Copasa promove ações ambientais para proteger mananciais no Leste de Minas

Meta é a preservação de córregos de lençóis freáticos. Ações acontecem nos municípios de Caratinga, Piedade de Ponte Nova, Santa Margarida, Sericita e Urucânia

DA REDAÇÃO – A Copasa, por meio do programa Pró-Mananciais, juntamente com o Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) e proprietários rurais dos municípios de Caratinga, Piedade de Ponte Nova, Santa Margarida, Sericita e Urucânia, desenvolveu nos meses de agosto e setembro deste ano diversas ações em favor da preservação do meio ambiente nestas cidades.

Entre as principais iniciativas destacam-se o cercamento de 2.500 metros de nascentes e matas ciliares em Caratinga, a construção de 32 barraginhas (pequenas bacias escavadas no solo que captam e armazenam a água da chuva) em Piedade de Ponte Nova, a confecção de 65 barraginhas em Sericita, a criação de outras 30 barraginhas e melhorias em quatro quilômetros de estradas em Santa Margarida e a implantação de mais 43 barraginhas em Urucânia. Faltam ainda o cercamento de mais 2.500 metros de nascentes e matas ciliares em Caratinga.

“As construções das barraginhas visam assegurar as águas de chuvas nas propriedades, alimentando os lençóis freáticos e evitando o arraste de sedimentos para os córregos da região. Por consequência, o resultado destas ações é o aumento da quantidade de água nos córregos beneficiando todos que fazem uso da água”, disse o assistente socioambiental da Copasa Walderio Pena Campos que contou com o apoio nas ações do também assistente socioambiental João Paulo de Almeida Matos.

Vale destacar que estas ações estão ligadas diretamente com a preservação e manutenção do córrego Lage (Caratinga), córregos Vieira e Martins (Piedade de Ponte Nova), córrego São Domingos (Santa Margarida), córregos Paudalho e Arrozal (Sericita) e córregos Contendas e São José (Urucânia), locais onde a Copasa capta água para abastecer estes municípios.

Pró-Mananciais

Criado em 2017, o Pró-Mananciais visa proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de recarga natural dos aquíferos utilizados na captação de água para tratamento e distribuição ao público.

A iniciativa está presente em mais de 290 municípios mineiros e atua na mobilização da comunidade e de instituições parceiras, com o objetivo de construir coletivamente o sentimento de pertencimento da população à microbacia da região onde está inserida.

Agenda ESG

A atuação socioambiental da Copasa é pautada na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e em seus respectivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além dos dez princípios do Pacto Global.

O programa Pró-Mananciais integra o ODS 15 que consiste em proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, evitando a perda da biodiversidade.

O programa integra ainda a Agenda ESG da Copasa, sigla que se refere às questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Esse termo tornou-se uma forma de se referir ao que empresas e entidades estão fazendo para serem socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta.