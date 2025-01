Copasa moderniza captação e garante abastecimento em Pingo-d’Água

Nova balsa que capta água para tratamento está garantindo um abastecimento mais regular, contínuo e de qualidade

PINGO-D’ÁGUA– Os cerca de 4.830 moradores do município mineiro de Pingo-d’Água já estão sendo beneficiados no dia a dia com o abastecimento mais regular, contínuo e de qualidade. Isto porque a Copasa substituiu, no final de 2024, a antiga balsa que captava a água no rio Sacramento para tratamento e abastecimento das residências na cidade.

“Registramos nos últimos meses alguns problemas com a antiga balsa que captava a água para tratamento no município, como paralisação da captação em algumas ocasiões e intermitências no abastecimento. Adquirimos o novo equipamento e fizemos a troca”, disse o gerente da Copasa no município, Thiago Joselito.

A nova balsa, que já está sendo utilizada pela empresa na cidade, mantém a capacidade de captar até 12,5 litros de água por segundo e possui quatro metros de comprimento por dois metros e meio de largura.

Vale destacar que o abastecimento de água em Pingo-d’Água já está universalizado com o índice de 99,9% de cobertura antes mesmo do prazo estipulado pelo Novo Marco Legal do Saneamento no país, que é dezembro de 2033.