Copasa leva atendimento itinerante para três cidades da região

Ação será realizada nos municípios de Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares

DA REDAÇÃO – A partir desta quarta-feira (28/05), os moradores de Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares terão acesso facilitado aos serviços da Copasa por meio da Agência Móvel, que participará do MP Itinerante — iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que promove cidadania, cultura e educação em diversas comunidades do estado. A presença da Agência Móvel vai permitir que a população local resolva demandas de forma ágil, prática e próxima de casa, com atendimento humanizado e orientações personalizadas.

Na oportunidade, a Agência Móvel ficará estacionada em Alto Jequitibá, na quarta-feira (28/05); em Durandé, na quinta-feira (29/05); e em Martins Soares, na sexta-feira (30/05), sempre de 9h às 16h (confira programação abaixo). Durante esse período, os moradores terão à disposição atendimento para negociação de débitos, atualização cadastral, transferência de titularidade, inserção e atualização cadastral na tarifa social, cadastro de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e muito mais.

Àqueles clientes que tiverem interesse no cadastro para a tarifa social, que concede até 50% de desconto nas contas da Copasa, deverão apresentar o documento chamado “comprovante de cadastramento no CadÚnico”, comprovante de endereço, documentos pessoais e possuir renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar ou então apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A participação da Copasa no MP Itinerante faz parte do Programa Engajar para Transformar da Copasa, coordenado pela Gerência de Relacionamento com o Cliente com o apoio da Gerência de Desenvolvimento Social, tem o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais empático, humano e focado nas necessidades dos moradores.

Programação

– Alto Jequitibá:

Data: Quarta-feira (28/05);

Horário: 9h às 16h;

Local: Praça Padre Júlio Maria (Praça Matriz).

– Durandé:

Data: Quinta-feira (29/05);

Horário: 9h às 16h;

Local: Praça Padre Geraldo Magalhães.

– Martins Soares:

Data: Sexta-feira (30/05);

Horário: 9h às 16h;

Local: Praça José Emerichi Sobrinho.