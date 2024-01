Copasa conclui obras de melhoria do abastecimento em Caratinga

Foram investidos mais de R$ 3,4 milhões para benefício de quase 70 mil moradores da cidade

CARATINGA – A Copasa concluiu as obras de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Caratinga. Os trabalhos, que tiveram início em abril do ano passado, receberam o aporte de mais de R$ 3,4 milhões de investimentos da Companhia e beneficiaram mais de 69 mil pessoas.

As intervenções da empresa foram realizadas em três localidades do município. No bairro Salatiel, foram implantados 944 metros de redes adutoras de água tratada na saída da Estação de Tratamento de Água (ETA), com diâmetro de 400 milímetros. Já o Centro recebeu a implementação de 300 metros de redes adutoras de água tratada, com diâmetro de 250 milímetros. Os trabalhos na rua Augusto de Moraes, no bairro Santa Cruz, resultaram na implantação de 730 metros de redes de distribuição de água com diâmetro de 75 milímetros. A empresa realizou também a transferência de 171 ligações prediais de água na cidade.

Com o término dos trabalhos, a Copasa passou a ter 85,11% das residências da cidade abastecidas, tendo a cobertura da infraestrutura de água em 100% das vias públicas devidamente regularizadas.

“Esse trabalho desenvolvido em Caratinga trará vários benefícios para a população, desde a garantia do abastecimento de água com regularidade, continuidade e de qualidade, bem como a mitigação dos efeitos em eventuais intermitências do abastecimento na cidade. É a Copasa cumprindo seu compromisso firmado com o poder público e com a população caratinguense, além de cumprir o seu propósito de cuidar da água e gerar valor para as pessoas”, disse o superintendente da Copasa na região, Albino Campos.

Além dos benefícios diretos à população, as obras de melhoria no sistema de abastecimento de água em Caratinga também movimentaram a economia do município com a geração de 15 empregos diretos.