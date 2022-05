Copasa comunica manutenção programada e interrupção do abastecimento

CARATINGA- A Copasa comunicou ontem por meio de nota que, devido a uma manutenção programada na adutora de água bruta da captação do córrego do Lage, o abastecimento na cidade de Caratinga será interrompido na madrugada de domingo (15).

A previsão é de que o retorno do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer a noite, do mesmo dia e a normalização deve ocorrer durante o dia e a noite de segunda-feira (16).

“A Copasa reforça que o uso racional da água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento”, cita.