Copasa afirma que Caratinga está preparada para enfrentar estiagem

CARATINGA- As mudanças climáticas que afetam o planeta, neste ano, impactaram Minas Gerais com um longo período de estiagem de quase cinco meses, fato que reduziu a vazão dos rios e, consequentemente, refletiu no abastecimento público. Para enfrentar essa nova realidade, a Copasa apostou afirma que apostou em obras estratégicas que superam os R$ 53,6 milhões na região Leste, o que garantiu o abastecimento regular em cidades com intermitências e colocaram fim ao rodízio que atingia um pequeno distrito há cinco anos.

Para driblar o baixo volume dos mananciais utilizados para captação de água, a Copasa destaca investimento em novas fontes de abastecimento e na modernização dos sistemas, que incluem implantação de novos reservatórios, perfuração de poços, novas captações, estações elevatórias, entre diversas outras ações. Exemplos de municípios do Leste mineiro que se prepararam para enfrentar a estiagem recorde foram Caratinga, Capelinha, Ipaba, Poté, Santa Bárbara, Timóteo e Urucânia, onde a população do distrito de Bom Jesus dos Cardosos enfrentava, desde 2019, uma situação crítica de racionamento”, destaca.

De acordo com a Copasa, em Caratinga, o abastecimento tem sido “contínuo e eficaz”, mesmo com a seca que afetou a região. No entanto, uma obra realizada em 2019, no valor de R$ 6 milhões, já criou uma alternativa de abastecimento caso a situação hídrica se agrave. Na cidade, a captação feita no ribeirão do Lage funciona 24 horas por dia e fornece cerca de 200 litros de água por segundo, 17.280 metros cúbicos (m³) de água por dia. “Caso haja necessidade, a empresa construiu a captação complementar do rio Preto, que ainda não foi utilizada, mas proporciona até 100 litros de água por segundo e pode ser acionada a qualquer momento”.

OUTRAS CIDADES

Os cerca de 1.700 moradores de Bom Jesus dos Cardosos viram o rodízio de água fazer parte do passado em julho deste ano, após a Copasa investir R$ 1,1 milhão em um conjunto de obras, que incluíram a perfuração, equipagem e urbanização de poços, implantação de 600 metros de redes adutoras de água bruta e outros 1.686 metros de redes de adutoras de água tratada. Também foram construídos um posto de cloração, uma estação elevatória de água tratada, além da automatização de todo o sistema. Esse investimento aumentou a vazão do abastecimento, que passou de 4,6 litros por segundo para 10,86 litros por segundo (cerca 500 mil litros de água tratada por dia).

Outro município que sofria com intermitência no abastecimento era Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Para mudar essa realidade, a Copasa investiu R$ 10 milhões em obras de ampliação do sistema, que teve início em meados de 2022 e foi concluída também em julho deste ano. Como resultado, o fornecimento de água foi ampliado em 37,5% no volume captado, tratado e distribuído à população, beneficiando diretamente mais de 30 mil pessoas.

Ipaba foi contemplada com obras no valor de R$ 1,3 milhão para a ampliação do sistema de abastecimento de água, que passou a beneficiar diretamente 12.790 moradores em setembro de 2024. Na cidade foram implantados dois novos poços de captação de água com vazão somada de 12 litros por segundo de água. Uma estação elevatória de água tratada foi ampliada e recebeu a implantação de dois novos conjuntos motobombas com capacidade de bombear até 52 litros por segundos. Outro benefício para o abastecimento em Ipaba foi a construção de um novo reservatório com 300 metros cúbicos (m³) de água.

Em Santa Bárbara, na mesma região, as obras da Copasa tiveram início em 2022 e foram parcialmente concluídas no mês passado. Foram investidos R$ 13 milhões em melhorias e ampliação do abastecimento de água, o que beneficiou mais de 25.550 pessoas. A elevatória de água bruta do rio Caraça foi ampliada, os conjuntos motobombas foram substituídos por modelos mais eficientes, e a antiga adutora de água bruta também foi substituída por uma nova, feita em tubos de ferro fundido e PVC, com cerca de 7.500 metros de extensão.

Também foi instalado na ETA uma nova estrutura que aumentou a capacidade de tratamento de água do município que antes era 45 litros por segundo para 80 l/s – um acréscimo de mais de 3 milhões de litros de água por dia. Além do aumento de capacidade de tratamento, também foi implantada uma Unidade de Tratamento de Resíduos, que serve para mitigar o lançamento de resíduos gerados nos filtros da estação no corpo hídrico.

Já no Vale do Mucuri, o município de Poté recebeu mais de R$ 4 milhões em obras de abastecimento de água, que tiveram início em maio de 2022 e foram concluídas em setembro do ano passado, proporcionando segurança hídrica para mais de 9.750 pessoas atendidas pela Companhia na cidade. Foram construídas uma nova captação no rio Mucuri, uma barragem de nível, uma nova Estação Elevatória de Água Bruta e 3.900 metros de adutora para transportar a água captada até o sistema de abastecimento.

Por fim, a Copasa já realizou em Timóteo, no Vale do Aço, duas etapas das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água. Até o momento já foram investidos cerca de R$ 18,2 milhões, beneficiando toda a população. Na primeira etapa, concluída em 2023, o aporte foi de R$ 6,5 milhões. A segunda etapa foi concluída em agosto de 2024, quando foram implantados mais de 24.300 metros de redes de distribuição de água e adutoras. Também foram construídos cinco novos reservatórios de água com mais 455 mil de litros de capacidade total, além de elevatória de água tratada e 203 ligações prediais de água. Nesta fase o investimento foi cerca de R$ 11,7 milhões.

“Estas são algumas das dezenas de obras de abastecimento de água que estão em andamento na Unidade de Negócio Leste, que estão transformando a vida das pessoas nesses municípios. Seguiremos dia após dia investindo e ampliando este tão importante serviço para todos os mineiros”, finalizou o superintendente da Copasa, Albino Campos.