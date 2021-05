Copasa abre licitação para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Sapucaia

CARATINGA- A Copasa abriu licitação para execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de melhorias e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Sapucaia.

O valor total do orçamento elaborado pela Copasa para as Obras e Serviços licitados é de R$ 261.326,66.

O poço profundo C-01 é o responsável pelo abastecimento da comunidade, que há anos busca a construção de um segundo poço artesiano. Em janeiro deste ano, o DIÁRIO recebeu a mais recente reclamação dos moradores de Sapucaia a respeito da falta d’água e a Copasa já havia informado que estava licitando os serviços para a operação de um novo poço em Sapucaia, resolvendo de vez a questão de falta d’água na localidade.

A licitação

A licitação acontecerá no dia 10 de junho de 2021, às 14h15, no endereço situado à Rua Carangola, 606 – Térreo – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte.

Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação).