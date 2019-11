Copa Mais Café: Muitos gols no domingão

CARATINGA – A primeira edição da Copa Mais Café Golden Gol Futebol Society agitou o domingão na cidade. Enquanto dos dois jogos pela semifinal do Regional de Campo aconteceram em Santa Bárbara e Bom Jesus do Galho, em Caratinga o domingo foi de futebol society na quadra sintética do Golden Gol. Dois jogos esquentaram o domingo: Itaúna Embalagens 6 x 3 DPC 3. A outra partida foi entre Irmão Supermercado x Casa do Biscoito que terminou empatada em 3×3. Real Básico venceu por WO seu confronto contra a Uni e Paz, já o confronto entre Signet x Super Cabo foi adiado.

Antes da bola rolar, foi observado um minutos de silêncio em homenagem ao atacante Netinho falecido num acidente de moto na madrugada, e ao filho recém-nascido de um dos jogadores da Super Cabo. Quando a bola rolou, uma das coisas que tem agradado participantes e público, é a altíssima média de gols. Neste domingo foram 15 gols em dois jogos. Média de 7,5. A semana promete ser de muitos gols mais uma vez.

Rogério Silva