Copa Mais Café começa com show de gols

CARATINGA – A Arena Golden Gol, no bairro Santa Zita, recebeu ótimo público para a primeira rodada da 1ª Copa Mais Café de Futebol Society. A competição idealizada pelo comunicador e colunista do DIÁRIO Rogério Silva, em parceira com os desportistas Hercules Maximiliano e Isaias Alvarenga, reúne funcionários registrados em carteira de diversas empresas da cidade e região. 20 equipes disputam a competição que promete movimentar a Arena Golden Gol que acabou de passar por uma ampla reforma.

Quem saiu de casa para acompanhar a primeira rodada não se arrependeu. Uma chuva de gols fez a alegria da galera: DPC 1 venceu de virada a Uni e Paz por 7 a 4. Na segunda partida da tarde a Casa Auxiliadora goleou o Irmão Supermercado por 8 a 3. O terceiro confronto da tarde foi vencido também por goleada, a DPC 3 bateu o Supermercado Boa Opção de Santa Rita de Minas por 11 a 3. A rodada do domingo foi encerrada com a vitória da AECO (Copasa) sobre a Ferrobrás por 4 a 2.

Os jogos seguem ao longo da semana no Golden Gol no bairro Santa Zita.

Rogério Silva