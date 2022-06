COPA GUARDIÃO DAS PALMEIRAS – EDIÇÃO 2022 A equipe da 287ª Cia PM – Pelotões Destacados foi a campeã

CARATINGA – A Copa Guardião das Palmeiras iniciou-se em 11 de maio e encerrou nesta quarta-feira (8). O evento fez parte da comemoração ao 7º aniversário do 62º Batalhão de Polícia Militar, e contou com a participação de oito equipes, sendo cinco composta por militares do 62º BPM; uma equipe das policiais Militar Rodoviária e Ambiental; uma equipe da Polícia Civil e uma da Polícia Penal. A equipe da 287ª Cia PM – Pelotões Destacados, sob coordenação técnica do tenente Marcelo Arthuzo, foi a vencedora da Copa, derrotando o time Polícia Penal por 1 a 0.

Além do troféu de campeão, a equipe levou também prêmios individuais: soldado Dionísio, artilheiro com 7 gols e soldado Carvalho, craque da competição. Já o prêmio de melhor goleiro foi entregue ao cabo Márcio, da equipe da 288ª Cia – Ipanema.

Tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º BPM, além da premiação individual e por equipe, entregou certificados aos parceiros da instituição, que contribuíram para o êxito total da competição: Renarley Augusto, presidente da AABB; João Batista da Cruz, prefeito de Imbé de Minas; Mário Vinha, produtor rural em Imbé de Minas; Agenário da Silva, loja Baterias Multimarcas; cabo Grosse, lotado em Imbé de Minas.

“Parabéns a todos, deixando registrado o apoio do sargento Gleidson, de Imbé de Minas; das pessoas jurídicas Podium Artigos Esportivos, Nadinhos Restaurantes, SICOOB e também os órgãos da imprensa, o presidente da Liga Caratinguense de Despostos, Rogério Silva; e ao professor Juliano Spalla pela divulgação da competição, nas mídias sociais”, agradeceu a organização da Copa Guardião das Palmeiras.