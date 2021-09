segunda rodada da Copa Fabriciano de Basquetebol Amador. E o BASCA – Basquete Caratinga teve um jogo muito difícil diante do Gorilas, mas saiu vitorioso por 63 x 53. “Superamos as dificuldades encontradas e com muita união vencemos a partida”, disse o técnico Paulo Avelar.

Na outra partida, Distak Ótica derrotou a equipe do Lobos do Vale por 88 a 33.