Copa de Voleibol de Base movimenta ginásios no aniversário de Caratinga

CARATINGA- O aniversário de 175 anos de Caratinga foi comemorado esportivamente com muito voleibol nos ginásios Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro e no CTC – Caratinga Tênis Clube com a realização da Copa Caratinga de Voleibol de Base, que reuniu entre os dias 23 a 25 de junho, equipes sub 14 e 17 femininas e masculinas de Caratinga, Tarumirim, Santa Bárbara do Leste e Ipanema em um total de 202 crianças e adolescentes participantes.

Além dos clubes e escolinhas de voleibol, também participou da competição a Escola Estadual Princesa Isabel, visando a preparação para a Etapa Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que acontece entre os dias 3 a 8 de julho no município de Almenara.

No domingo (25), durante as finais das categorias sub-17 feminina e masculina, o evento recebeu a ilustre presença do levantador caratinguense do Sada/Cruzeiro, Rodrigo Ribeiro que acompanhou de perto as partidas e realizou a premiação dos atletas, sendo sem dúvida um grande incentivo e motivo de orgulho para os jovens atletas da região.

Leandro Viana, diretor de projetos esportivos da Prefeitura de Caratinga destaca alguns pontos da competição, “O evento, integralmente gratuito, teve como objetivo o fortalecimento do voleibol de base caratinguense e até por isso, foram convidados além das equipes caratinguenses da ACIC Vôlei, Recanto Vôlei, Esporte Clube Caratinga e Escola Estadual Princesa Isabel, apenas cidades próximas ao município. Muitas cidades com projetos esportivos de voleibol de base nos procuraram para participar do evento, porém, neste primeiro momento, acreditamos que deveríamos contribuir no fortalecimento local da modalidade para que em outras oportunidades possamos trazer equipes de outras regiões de Minas Gerais”.

Conforme Leandro, os resultados forame extremamente positivos. “Eu particularmente fico imensamente feliz em ver o voleibol de Caratinga com tantos bons trabalhos sendo desenvolvidos, já que durante muitos anos trabalhei com a base deste esporte e hoje algumas daquelas crianças e adolescentes escolheram trabalhar com o voleibol e dar continuidade a difusão do esporte em nosso município”.

A prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes e Cultura e toda sua equipe agradece a Secretaria Municipal de Saúde pelo suporte através dos profissionais de saúde durante as partidas; às equipes participantes: ACIC Vôlei, Recanto Vôlei, Esporte Clube Caratinga, Escola Estadual Princesa Isabel, Projeto Vôlei Taru de Tarumirim, Storm SBL de Santa Bárbara do Leste e Ipanemense de Ipanema; aos professores Vagner Maciel, Iona Cecílio, Marcela Martins, Renan Alves, João Pedro Andrade, Victor Manoel, Rhalysson de Abreu, Rodrigo Xavier, Edson Cimini, Danilo Binha, Reinaldo Correa, José Márcio, Rangel José e Kelly Christina; aos pais e, principalmente, a todos os atletas que abrilhantaram esportivamente o aniversário de Caratinga.

Confira a classificação final da competição:

Sub 14 Masculino

1º – Recanto Vôlei / Caratinga

2º – EE Princesa Isabel / Caratinga

Atleta Destaque: Eromax Silva Cardoso

Sub 14 Feminino

1º – Esporte Clube Caratinga / Caratinga

2º – ACIC Vôlei / Caratinga

Atleta Destaque: Emily Nataly Teles Alves

Sub 17 Masculino

1º – ACIC Vôlei / Caratinga

2º – Projeto Vôlei Taru / Tarumirim

Atleta Destaque: Nicolas Matos Nunes Pego

Sub 17 Feminino

1º – ACIC Vôlei / Caratinga

2º – Recanto Vôlei / Caratinga

Atleta Destaque: Maria Rita Alves