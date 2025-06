Copa de Bairros: Tá bonito de ver!

As competições de futebol amador têm um papel fundamental no fortalecimento do esporte e no desenvolvimento social de uma cidade. Muito mais do que simples disputas esportivas, esses campeonatos promovem integração, incentivam hábitos saudáveis e movimentam a economia local.

Por tudo isso e muito mais, é preciso parabenizar o Departamento de Esportes da prefeitura de Caratinga pela promoção da tradicional Copa de Bairros. Em primeiro lugar, o futebol amador fortalece o sentimento de pertencimento e identidade entre os moradores. Torcedores, atletas e familiares se reúnem nos campos, criando laços, trocando experiências e fortalecendo a convivência comunitária. É uma oportunidade para unir bairros e promover o respeito e a amizade entre os participantes. Portanto, quando o trabalho é bem feito por quem tem a responsabilidade de promover e organizar, o resultado é uma competição com brilho, onde os participantes mesmo quando derrotados, saem com a certeza que a organização fez o melhor que pode. Parabéns ao superintendente Dayvid Tionas e toda sua equipe pela ótima Copa de Bairros. Aliás, os times participantes também merecem ser parabenizados. Jogos com nível técnico muito bom, tem feito valer a pena assistir às partidas.

Teremos Secretaria de Esportes

A gestão municipal anterior passou dois mandatos prometendo a criação de uma Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer. Por mais de uma vez, pude presenciar o ex-prefeito pessoalmente dizendo que iria desvincular o Departamento de Esportes, da Secretaria de Educação. Passaram pelo cargo alguns nomes com competência comprovada. Porém, com pouquíssima autonomia, ficaram engessados no cargo e pouco conseguiram realizar. Até que nos últimos anos, além de não cumprir a promessa de criar a Secretaria, entregou a pasta do esporte para alguém totalmente despreparado, sem o mínimo de conhecimento técnico do cargo. Para piorar, o que faltava de conhecimento ao último superintendente de Esporte do governo passado, sobrava de arrogância, prepotência e vaidade. Não só não tinha humildade para ouvir quem tem mais experiência, como não se intimidava em perseguir quem ousasse critica-lo. Um total desastre para o esporte municipal.

Isto posto, durante a campanha política de 2024, todos os candidatos prometeram que 2025 teríamos uma Secretaria de Esportes. Seis meses depois, o executivo mandou para a Câmara Municipal o projeto de criação da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer. Quem é do meio esportivo, quem trabalha diretamente com projetos, sabe a importância desse passo. Não tenho dúvida da aprovação.

Bom pra todos

Independente de preferências políticas, ideológicas ou questões partidárias, quem realmente é desportista, torce pelo crescimento de diversas modalidades esportivas, criação de praças, projetos sociais, e desenvolvimento em alto nível, sabe que a criação da Secretaria tende a ser bom para todos.

Ao longo dos meus 29 anos de profissional de comunicação e desportista, esse sempre foi meu comportamento. Comprometimento total com o Esporte e projetos sociais. Assim, irei elogiar e parabenizar quando na minha opinião for merecido. Por outro lado, ficarei muito a vontade também para criticar quando achar que devo.

