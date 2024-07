Copa de Bairros e Copa Distrital movimentam o futebol amador de Caratinga

CARATINGA- Tem início nesta quarta-feira (10), a Copa de Bairros de Caratinga de Futebol de Campo. O evento envolve as equipes da sede do município em disputas nos dias de semana a noite e também nos finais de semana. Neste ano participam 11 equipes: Isocred Futebol Clube, Galáticos da Antena, Anapolis Futebol Clube, Juventus da Santa Cruz, União Polivalente, Primeiro de Maio Futebol Clube, Atlético do Salatiel, Niteroi Futebol Clube, Esporte Clube Portelinha, Opção Futebol Clube e Nacional Três Irmãos.

A partida acontecerá no Estádio Doutor Etienny Arreguy (Doutor Maninho) no Esporte Clube Caratinga, às 19h e se enfrentaram as equipes do Galáticos da Antena e Isocred Futebol Clube (atual campeão). A competição é totalmente gratuita e a entrada franca.

No domingo, começa a 39ª edição da Copa Distrital de Caratinga. 6 (seis) equipes dos distritos se enfrentam nesta edição: Esporte Clube Patrocínio, Amatonense e Pé da Serra de Dom Modesto, Vila Nova de Sapucaia, União Santo Antônio e Força Jovem de Santa Luzia brigam pelo título da competição.

Duas partidas abrem a competição no domingo (14/7), em Dom Lara a equipe Pé da Serra recebe o União Santo Antônio, e em Sapucaia um clássico distrital: Vila Nova recebe o Força Jovem de Santa Luzia.