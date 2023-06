Copa de Bairros e Copa Distrital agitam a semana de futebol em Caratinga

CARATINGA- Na última semana, teve continuidade as rodadas da Copa de Bairros e Copa Distrital de Caratinga, eventos organizados pela Prefeitura de Caratinga através da Superintendência de Esportes.

Na terça-feira (13), aconteceu a rodada dupla envolvendo a chave A da Copa de Bairros. Na primeira partida da noite, em um jogo bastante movimentado que terminou em empate por 2 a 2 entre Primeiro de Maio Futebol Clube e Portelinha Futebol Clube. Na segunda partida da rodada, o Atlético do Salatiel venceu de virada a equipe do Isocred Futebol Clube por 4 a 1.

Na quinta-feira (15), aconteceram as partidas válidas pela chave A da Copa de Bairros. Vitória da equipe do Opção Futebol Clube por 2 a 0 sobre o Nacional Três Irmãos Futebol Clube na primeira partida da noite e no segundo confronto, vitória por 3 a 2 do Santiago Futebol Clube sobre o União Independente Santa Cruz.

Já pela 38ª Copa Distrital de Caratinga, três partidas movimentaram o último domingo (18). Em Patrocínio, o Força Jovem de Santa Luzia obteve um grande resultado fora de casa, vencendo por 2 a 0 a equipe do Patrocínio Esporte Clube. Em Santa Efigênia, a partida envolvendo o América de Santa Efigênia contra o Master Sapucaia Futebol Clube terminou em empate de 2 a 2, com presença de grande público prestigiando a partida. Já o Estádio do Carmo, em Caratinga, recebeu o confronto entre União Santo Antônio e Vila Nova de Sapucaia que terminou empatado em 1 a 1. Um fato curioso sobre a Copa Distrital após o encerramento da 2ª rodada é a de que nenhum clube mandante conseguiu vencer seus jogos. Nas seis primeiras partidas da competição, os mandantes obtiveram dois empates e foram derrotados em quatro oportunidades, demonstrando um grande equilíbrio entre os participantes.

Nesta semana, as partidas da Copa de Bairros acontecerão no dia 24 de junho, em uma rodada especial em comemoração ao aniversário de 175 anos de Caratinga, com quatro partidas sendo realizadas no Estádio Doutor Maninho (Clube Caratinga). Já no domingo (25), três partidas fecham a 3ª rodada da 38ª Copa Distrital de Futebol.