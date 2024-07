Copa da Amizade tá show

Competição prossegue até domingo (28). Jogos acontecem no ginásio do bairro Limoeiro, ginásio Alfeu Chaves e na quadra do 62º Batalhão de Polícia Militar

CARATINGA – A 8ª edição da Copa da Amizade de Futsal, promovida pela Liga Caratinguense de Desportos começou na última quinta-feira (25) e está movimentando Caratinga. São mais de 900 atletas de 08 a 18 anos, disputando jogos em três locais: ginásio do bairro Limoeiro, ginásio Alfeu Chaves, no América Futebol Clube; e quadra do 62º Batalhão de Polícia Militar MG, no bairro Aparecida.

Até amanhã domingo (28), encerramento da competição, serão disputados 126 jogos no total. São 31 equipes, divididas em sete categorias. 19 cidades de Minas Gerais e Espírito Santo estão representadas na oitava edição da Copa da Amizade.

A grande maioria das escolinhas, clubes e projetos sociais que jogam a competição, estão alojadas em três escolas cedidas pela prefeitura. Algumas categorias menores, acompanhadas por vários pais, estão hospedados em hotéis da cidade. “Indiscutivelmente, a Copa da Amizade é o maior evento em números, promovidos por uma liga do interior. A LCD, presidida desde março de 2022 por Rogério Silva, tem na coordenação geral das competições a diretora Marina Pires. Janeiro de 2025 é ano de eleição na entidade, o atual presidente já declarou que não irá concorrer à reeleição”, informa a organização.

“As instituições são sempre maiores que os homens, acredito ter dado minha pequena parcela de contribuição ao desporto regional nesses três anos. Assim como tantos outros muito maiores que eu, passaram, também estou. Seguirei com projetos sociais e meus trabalhos na imprensa”, disse Rogério Silva.