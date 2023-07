Copa da Amizade: Sucesso enorme

CARATINGA – Os primeiros dias da 7ª edição da Copa da Amizade, comprovaram o que todo mundo já sabia. Indiscutivelmente é a maior competição de futsal de base do interior mineiro. 37 equipes, 10 categorias de sub 8 a sub 17, representando 11 cidades de diferentes regiões, e até de outro estado do Brasil. Somando o total de 550 atletas, mais comissões técnicas. 95 jogos disputados em quatro dias de competição, jogados simultaneamente em dois ginásios: Alfeu Chaves no clube América, e Caratinga Tênis Clube CTC.

Tudo isso, preparado durante meses, por uma equipe comprometida, empenhada em fazer o melhor. Equipes técnica, de apoio e arbitragem. Obviamente, um evento deste tamanho, ninguém consegue realizar sozinho. Por isso, a Liga Caratinguense de Desportos (LCD) trabalhou intensamente na busca dos diversos parceiros para promover a 7ª edição da Copa, a segunda promovida diretamente pela entidade, tendo a coordenação técnica da diretora Marina Pires. Os parceiros são de vital importância para o sucesso do evento. O papel da imprensa: Diário de Caratinga, TV Super Canal, Unec TV, Grupo Sitec, Rádio Cidade 89 FM é primordial para a grandeza da competição. O apoio da iniciativa privada: Goinn Hotel, Soares Supermercados, Gatão Segurança monitorada, Quality Fruit, Restaurante Tradição Mineira, Café Paula Maciel, Sorte Esportiva, AR uniformes. O apoio da Superintendência Regional de Ensino MG, através da Superintendente Landislene Gomes” Landinha”, colégio José Augusto Ferreira, ESTADUAL, o acolhimento da Associação Comercial e Industrial de Caratinga ACIC, foram de igual importância para a realização da maior competição de futsal de base do interior. Um evento que transforma a cidade por quatro dias, deixando reflexo também em nosso comércio.

Domingo (23) será o dia de conhecermos os grandes campeões em cada categoria. Mas, ninguém tem dúvida que mais uma vez o esporte venceu.

