Copa da Amizade se torna a maior competição do futsal de base já realizada em Caratinga

CARATINGA – O domingo (23) foi de grandes decisões no último dia da 7ª edição da Copa da Amizade. A competição teve início na quinta-feira, dia 20. Ao longo dos quatro dias de torneio, foram disputados 95 jogos divididos em dez categorias nas faixas etárias sub 8 até sub 17. Foram 550 atletas inscritos, o que torna a competição deste ano, a maior de futsal das categorias de base do interior de Minas Gerais. Sem dúvida um orgulho para nossa cidade. Os jogos da fase de classificação, aconteceram simultaneamente no ginásio do CTC e Alfeu Chaves no clube América. Porém, o domingo foi reservado para às finais nas dez categorias. A primeira foi às 8h na decisão do Sub 16 com vitória do Cettatic sobre o Giants de Manhumirim por 1 a 0. Os meninos do técnico Clayton Lopes foram os primeiros a soltarem o grito de campeão do final de semana. Mas a festa estava só começando. Confira os demais campeões:

O tradicional Bola na Rede da cidade de Vila Velha/ES, até está edição, mantinha a hegemonia doa títulos de campeão geral das outras edições da Copa da Amizade. Organizados, entusiasmados e dando um colorido laranja a competição, o time capixaba chegou a Caratinga como favoritismo para mais uma vez levar para o Espírito Santo o troféu geral. Entretanto, dessa vez, encontraram adversário mais preparados, principalmente a Cettatic que havia conquistado recentemente a 1ª edição da Copa Menino Maluquinho. Tão organizando quanto e empurrados por uma barulhenta e vibrante torcida, a diferentes categorias do Cettatic, disputaram até o último jogo do dia, o título geral com o Bola na Rede. A conquista, veio na última partida do dia, na decisão da categoria sub 11 da Cettatic x América. O time amarelo e preto precisava vencer para se igualar no número de quatro títulos por categoria, como havia chegado a mais finais, ficaria campeão geral pela primeira vez. A vitória por 3 a 1 sobre os meninos do América, a Cettatic soltou o grito de campeão.

Uma Copa para a história

A 7ª Copa da Amizade que se encerrou neste domingo, é um evento que ultrapassa o aspecto esportivo. Bastava uma volta pela cidade, para perceber o quanto a competição traz de benefício para a cidade: hotéis, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lojas de material esportivo, também ficaram contentes com o torneio.

Por outro lado, a maior conquista de um evento deste tamanho, é o aspecto humano. Pais, avós, tios e amigos, marcaram presença lotando as arquibancadas nos quatros dias de competição para incentivar os garotos.

A competição promovida pela Liga Caratinguense de Desportos, teve coordenação geral da diretora da LCD, Marina Pires. Mas, a equipe é grande, comprometida, eficiente e muito competente.

Chefe de arbitragem: Sergio Lana

Equipe técnica: Sthefany Marques, Lara Freitas, Luana Martins, Victoria Ketlen, Thiago Mendes, Luiz Henrique e Rogério Silva

A 7ª edição da Copa da Amizade só foi possível pelos seguintes apoios: Sorte Esportiva, Supermercado Soares, GOINN Hotel MPSports, SRE Caratinga, AR Uniformes, Gatão Segurança, Restaurante Tradição Mineira, Quality Fruti.

