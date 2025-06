Copa da Amizade: Parcerias importantes

Que a Copa da Amizade já se tornou um dos eventos esportivos mais importantes promovidos na nossa região isso não se discute. Afinal, atrai equipes de base no futsal, projetos esportivos de dezenas de cidades e outros estados anualmente no mês de julho. Uma competição que começou lá em 2015 apenas com participação de times (escolinhas) da região, atualmente recebe mais de mil atletas de 08 a 18 anos. Cidades como: Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Teófilo Otoni, Itanhomi, Manhumirim, Manhuaçu, além de praticamente todas às cidades vizinhas a Caratinga estarão representadas na edição deste ano. Além disso, quatro equipes do Espírito Santo também já conformaram presença a partir de 24 de julho.

Um evento tão grandioso não se promove sozinho. Parcerias são vitais para o sucesso do evento. Esta semana, Marina Pires, criadora e principal organizadora da Copa da Amizade, se reuniu com Carmelo Moreira, administrador do I’ts Hotel e Rogério da Rogers Pizzaria que este ano, entra como patrocinador Master da Copa. Parceiros que enxergaram no evento, uma oportunidade de movimentar seus negócios, no período que nossa cidade irá receber milhares de visitantes entre atletas e familiares. Outras empresas também estão demonstrando interesse nessa parceria onde todos ganham.

Copa da Amizade: Mais parceiros

Por falar em parceiras, o apoio no espaço de divulgação: Diário de Caratinga, TV Super Canal e Rádio Cidade 89 FM são essenciais para levar informações com credibilidade ao público, ampliando o alcance também em suas redes sociais. Todo grande evento necessita desse apoio para crescer. Embora às redes sociais tenham se tornado um meio de divulgação em potencial, às empresas de mídias tradicionais, que também contam com redes sociais geridas por profissionais, são parceiros que carimbam o evento com legitimidade.

Brasileiros no mundial de clubes

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, são os representantes brasileiros no primeiro Mundial de clubes da FIFA nesse formato de 32 clubes. Indiscutivelmente é uma competição mais democrática do que a atual. Porém, não acredito em surpresas na fase final. Os grandes europeus são os principais favoritos ao título. Por outro lado, dos representantes brasileiros, na minha humilde opinião, Flamengo e Palmeiras tem um pouco mais de chances de passar para a segunda fase. Em se tratando de título, não veio nenhum deles com chance.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]