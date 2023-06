Copa da Amizade: Contagem regressiva

Projetos, “Escolinhas” pais, professores, e principalmente os garotos das diversas categorias de sub 08, a sub 17, estão contando os dias para a sétima edição da Copa da Amizade de futsal. Desde a edição do ano passado, a competição passou a ser promovida pela parceria MPS Esporte e Liga Caratinguense de Desportos. Com a inclusão da categoria sub 08, a Copa da Amizade terá um número recorde de 100 jogos disputados nos quatros dias de competição (20,21,22 e 23) de julho.

Os números refletem exatamente o tamanho do evento:

● 04 dias de competição

● 10 categorias

● 700 atletas de 08 a 17 anos (fora comissões técnicas, e equipe de arbitragem).

● 09 cidades (Caratinga, Ipatinga, Valadares, Cel. Fabriciano, Inhapim, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Santa Rita, Vila Velha ES.

Como em todas as edições anteriores, a coordenação da Copa enviou ofício ao departamento de esporte do municipal de Caratinga, solicitando apoio para que seja cedido o ginásio do Bairro Limoeiro e duas escolas para alojar delegações visitantes. O ginásio Alfeu Chaves no clube América já foi confirmado como local de jogos.

Juca Antônio no Regional

O tradicional Juca Antônio confirmou sua volta ao Campeonato Regional da LCD. O time que pertence a uma comunidade do mesmo nome, da vizinha cidade de Santa Rita de Minas, já esteve presente em outras edições do certame. Em 2010, ficou com o vice-campeonato, perdendo o título para a fortíssima equipe da Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho. Para este ano, o Juca Antônio promete surpreender com um elenco mesclando jovens e experientes. A torcida certamente marcará presença como fez há 13 anos, em sua melhor campanha. O Verde e Rubro disputou o Regional pela última vez em 2018 e teve como time base a seguinte escalação: Neneca, Gilmar, Kim, Lucão, Ratinho, Otávio, Vilela, César (Pezinho), Nasley (Carioca), Mateus (Memé), Samuel (Carlinhos). Técnico: Tarcísio.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]