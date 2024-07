Copa da Amizade: Bola na Rede é tetra

CARATINGA – Domingo (28) foi dia de encerramento da 8ª edição da Copa da Amizade de futsal. Durante quatro dias, cerca de 900 atletas, divididos em sete categorias (Sub 08 ao Sub 18), representando 19 cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, disputaram mais de 100 partidas no ginásio do Limoeiro, ginásio Alfeu Chaves, no América Futebol Clube; e quadra do 62° Batalhão de Polícia Militar MG, no bairro Aparecida.

O Bola na Rede de Vila Velha (ES) conquistou o título de campeão geral pela quarta vez. Isso significa que os capixabas conquistaram metade das oito edições da Copa da Amizade. Indiscutivelmente, os números comprovam que a competição se tornou a maior do interior mineiro promovida por uma Liga. Todas as demais competições que apresentam números maiores de inscrições, são organizadas por prefeitura ou governo estadual. Os representantes de Caratinga e cidades vizinhas também tiveram boas participações na Copa com títulos para América Futebol Clube e Cettatic.

Parcerias

Um evento tão grandioso, só é possível com parcerias e equipe de trabalho comprometida. As escolas cedidas pela prefeitura de Caratinga foram essenciais para alojar os mais de 300 atletas vindos de diversas cidades. Além de ceder do ginásio poliesportivo do Limoeiro.

A parceria com a Polícia Militar MG também foi primordial ao ceder a quadra do Batalhão para realização dos jogos da fase de classificação da categoria sub 17.

“O apoio de algumas empresas também indispensável para o sucesso da competição: Sores Supermercado, Quality Fruit, It’s Hotel e AR uniformes. Uma competição com tamanha grandeza, merece ser registrada por profissionais de alto nível. Por isso, tudo foi registrado pelas lentes dos profissionais: Fotos: @torzinfotos e @hugolopesfoto”, ressalta a organização.

Dos dias 25 a 28 Caratinga foi invadida pela alegria de crianças e jovens vindos de todos os cantos. “Parabéns a toda equipe de apoio e arbitragem que trabalhou com paixão, dedicação e profissionalismo para transformar o sonho de todos eles em realidade, uma realização refletida em medalhas e troféus. Mas, principalmente na experiência única de participar de uma Copa da Amizade”.