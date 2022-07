Copa da Amizade: Bola na Rede é campeão geral

CARATINGA – A semana foi de Copa da Amizade em Caratinga. A competição realizada pela primeira vez em 2015, idealizada e organizada pelo professor Davi Tallert, e a jovem profissional de educação física e desportista Marina Pires. Depois de dois anos sem acontecer por causa da pandemia de COVID-19, este ano a Copa da Amizade voltou com tudo. Mais de 400 atletas de diferentes regiões competindo durante quatro dias em Caratinga. Dessa vez sem a participação do professor Davi na organização, porém, com sua presença a beira da quadra, totalmente focado em suas categorias do projeto Futsal Caratinga. Marina Pires que atualmente responde pela diretoria de competição da Liga Caratinguense de Desportos, encarou o desafio, montou uma equipe competente para trabalhar e buscou parcerias. O resultado foi um espetáculo de competição.

Sub 08

Na categoria Sub 08, a ideia foi realizar uma competição educativa. Futsal Caratinga e Bola na Rede de Vila Velha (ES) fizeram a final. O time capixaba venceu com facilidade por 6 a 0 apesar do esforço e toda a garra dos meninos de Caratinga.

Sub 10

Na categoria Sub 10, América e Bola na Rede fizeram a final. Num primeiro tempo muito equilibrado, os garotos do professor Luizinho começaram bem e saíram na frente no placar. Porém, os meninos de Vila Velha acertaram a marcação, e acertaram a pontaria no segundo tempo virando o jogo para 4 a 1.

Sub 12

A decisão do Sub 12 foi emocionante e um dos melhores jogos da competição. Novamente o time do Bola na Rede futsal chegou a decisão. Dessa vez contra a ótima equipe do Futsal Caratinga. Jogo pegado, bem jogado com vitória do time do Espírito Santo por 2 a 1. Um jogaço.

Sub 14

A galerinha do Sub 14 entrou em quadra também com expectativa de grande jogo e muito equilíbrio. O começo até foi como esperado. Os meninos do América abriram o placar e foram com tudo. Entretanto, os garotos do Bola na Rede não se abalaram. Equilibraram e viraram a partida. Ao final, golearam por 10 a 4.

Sub 16

A última e mais velha categoria a entrar em quadra foram os adolescentes do Sub 16. Promessa de jogaço entre Bola na Rede e Futsal Caratinga. Não deu outra, quando a bola rolou, o jogo foi emocionante e fez às arquibancadas do ginásio Alfeu Chaves sacudirem. Novamente, os capixabas mais experientes levaram a melhor e conquistaram mais um título e de quebra, se consagram campeões geral da sexta edição da Copa da Amizade.

Ao final, a coordenadora geral da competição Marina Pires agradeceu a toda sua equipe pelo empenho. Fez questão de agradecer também a parceira pela primeira vez com a Liga Caratinguense de Desportos e todo suporte. O sucesso da Copa, deve-se também ao empenho da secretaria de educação de Caratinga que não poupou esforços em disponibilizar às escolas municipais. Assim como a Associação Industrial e Comercial de Caratinga (ACIC). A coordenação, agradece os apoios também de RedeSports, Gilson Infornet, Restaurante Tradição Mineira, Quality Fruti, Liga Caratinguense de Desportos, AR Uniformes e MPSports.

Ponto Negativo

Embora a Copa tenha sido um show de organização, elogiada pela grande maioria dos participantes, torcedores e desportistas, o ponto negativo ficou por conta da estrutura do ginásio do Bairro Limoeiro. Às reclamações foram muitas em relação a limpeza do local. Fezes de pombos espalhadas por toda a arquibancada, banheiros, e estrutura danificada. Além disso, problemas elétricos que por várias vezes paralisaram os jogos com queda de energia. Uma imagem muito ruim para a cidade que recebeu delegações de diversos lugares.

Rogério Silva