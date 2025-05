Copa da Amizade: Apoio muito importante

“Manhã dessa segunda-feira (19), reunião na Secretaria de Educação de Caratinga, da nossa Organizadora Chefe da Copa da Amizade, Marina Pires, junto à secretaria de Educação Sra. Maria José e o Superintendente de Esporte, Cultura e Lazer, Sr. Dayvid Tionas “Dayvid da Academia”. Alinhamos detalhes fundamentais para recebermos em nossa cidade mais uma grande etapa da Copa da Amizade de Futsal.

Fica aqui nossos agradecimentos especiais a Prefeitura Municipal de Caratinga, junto ao seu secretariado, que estão dando todo apoio para que a competição aconteça e transcorra da melhor maneira possível. Valorizando o esporte em nossa região, sem desigualdade! MUITO OBRIGADO!”. Post da rede social, oficial da 9ª Copa da Amizade.

Fiquei muito feliz ao tomar conhecimento dessa reunião, que selou o apoio da administração municipal a realização da nona edição da Copa da Amizade. Uma atitude inteligente, sensível e uma demonstração inicial de boa vontade com alguém que tem feito muito pelo esporte da região. Marina Pires, principal responsável pelo evento, já comprovou sua competência em diversas oportunidades. Mesmo quando algumas pessoas por problemas pessoais, tentaram prejudicá-la. Parabéns a prefeitura pelo apoio. Todos saem ganhando com essa parceria. Principalmente às crianças e adolescentes dos muitos times e projetos que estarão em nossa cidade no mês de Julho.

Dragão anos 90: Tempo bom, viu!

Os amantes do futebol que viveram o futebol da cidade nos anos 90, certamente irão se lembrar desse período glorioso do Dragão em sua fase profissional. Foram muitas emoções com o estádio Dr. Maninho lotado. Muitas pessoas ainda me perguntam porque Caratinga não tem mais um time profissional. Sempre repasso a pergunta para pessoas mais capacitadas que eu para responder. Nas várias conversas que já tive com Jorge Mendes Magalhães sobre o tema, “Mixidinho” é enfático em dizer que futebol ficou ainda mais caro. Na década de 90 quando teve todo respaldo dos presidentes da época, viveu ainda o período dos bingos que foram a principal fonte de receita para se manter toda estrutura. Para se fazer futebol profissional atualmente, seria necessária uma grande união em torno do objetivo, parcerias fortes, ou um empresário do meio como acontece com Eduardo Uram, gestor do Tombense, clube da pequena cidade de Tombos Zona da Mata mineira. Só dessa forma seria possível ver novamente futebol profissional em Caratinga.

1991 EC CARATINGA NA COPA MINAS

O EC Caratinga iniciou a temporada 91 participando da Copa Minas. Foram 11 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 10. O Dragão chegou à decisão com o Valério e foi derrotado. No segundo semestre o EC Caratinga disputou o Campeonato Mineiro Módulo II (segunda divisão).

