Copa Amizade Campo: Juca Antônio Campeão

No último domingo (4), o estádio Manoel Ribeiro foi palco da decisão da Copa da Amizade futebol de campo. O título decidido em jogo único, foi entre Cruzeiro do Galho Velho (de Bom Jesus) x Esporte Clube Juca Antônio de Santa Rita de Minas. Um jogaço marcado pelo equilíbrio técnico e disposição, só poderia mesmo terminar empatado. O resultado de 1 a 1, levou a decisão para os pênaltis. Mais eficiente, o Juca Antônio venceu por 4 a 3 e ficou com a taça.

A conquista do time de Santa Rita de Minas, teve no banco o comando do jovem técnico Bruno, que tem se destacado recentemente em competições locais. Com uma comunicação simples, objetiva e prática, tem agradado a boleirada e demonstrado que conhece futebol. Parabéns. Tá aí quem sabe, um bom nome para comandar alguma equipe no Regional.

Gilson Bispo: Referência

Essa semana, recebi uma mensagem do amigo Gilson Bispo sobre sua ida para São Paulo, onde mais uma vez irá iniciar um novo trabalho. Desejo ao amigo todo sucesso do mundo. Afinal, sua competência comprovada como um dos melhores técnicos de formação do Brasil, fez dele uma referência nacional de voleibol. Principalmente na formação. Tive o enorme prazer de conhecer Gilson Bispo em 2017, quando chegou para trabalhar conosco no então recente criado projeto América Vôlei. Os resultados de sua chegada, continuam dando frutos até hoje. Sem falar que seus conhecimentos e métodos de treinamento, já revelaram alguns jovens talentos que brilham Brasil a fora. Gilson aproveitou a mensagem, para deixar claro que não se trata de um adeus, mas, sim um “até logo”.

Faltando Projetos

Essa semana, ouvi do ex-presidente da câmara José Cordeiro, que muito dos problemas da administração municipal se deve a “falta de projetos” em diversas áreas. O nobre vereador tá coberto de razão, acrescento a fala dele, quando o assunto é Esporte, a inexistência de projetos também é um enorme problema. Afinal, todos os que atualmente atendem nossos cidadãos, são iniciativas privadas.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm