Copa Alterosa Esporte: Garotada deu show!

CARATINGA – Pela primeira vez, Caratinga sediou uma das etapas da tradicional Copa Alterosa Esporte de Fut7. A competição, promovida e organizada pela CETTATIC Consultoria Esportiva, pela AABB e chancelada pela Federação Mineira de Fut7, reuniu times da nossa região e Vale do Aço nas categorias sub12 e sub16. Foram três dias de jogos muito disputados e com alto nível de qualidade técnica.

SUB 12

Na categoria Sub 12, os donos da casa ficam com o título depois de empatarem em 2 a 2 num jogo emocionante contra a equipe do JOC de Cel. Fabriciano. Porém, as emoções estavam só começando. Com o jogo empatado, se decide no temido Shoot Out. Para o goleiro é a hora de se consagrar, para o jogador que vai bater, é praticamente meio gol, mas não é tão fácil e simples assim ver o goleiro crescendo e o gol diminuindo. A disputa por Shoot Out consiste em três cobranças alternadas para cada equipe (podendo variar de acordo com o regulamento da competição local), e em caso se empate, as cobranças seguirão alternadas, até que haja um vencedor.

O atleta responsável pela cobrança colocará a bola em qualquer lugar na linha demarcatória do Shoot Out, o goleiro ficará sobre as linhas entre as traves. Um dos árbitros ficará posicionado ao lado do cobrador de costas, autorizará a cobrança e abrirá contagem do tempo, com uso de um cronometro, então o executor terá 5 segundos para finalizar a cobrança. A equipe da CETTATIC AABB venceu por 3 a 2 e conquistou o título no Sub 12 levando o troféu Rogério Silva/Juarez Salles.

SUB 16

Nessa categoria o título ficou com o Diplomata de Ubaporanga. A final foi disputada contra outra equipe da cidade vizinha. Porém, dessa vez não foi uma partida equilibrada. A garotada do time azul foi bem superior e dominou o jogo vencendo com facilidade por 16 x 6 a Associação Atlética Ubaporanga.

CONSIDERAÇÕES

Ao final, além dos campeões que comemorarem muito, quem também comemorou o sucesso da competição foram os organizadores. Clayton Lopes, técnico e coordenador de esportes da AABB, ressaltou a importância de promoções como essa, e do enorme apoio recebido do Departamento Municipal de Esportes, através do superintendente João Pereira, e principalmente do diretor Robson da Silva que marcou presença no evento em todos os dias de jogos. Sem tal, apoio, realizar uma competição com tamanha complexidade seria muito difícil. O diretor de Esportes do município ressaltou a importância de apoiar iniciativas como essa.

Rogério Silva