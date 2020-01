Coordenadora da equipe de Enfermagem do Casu – Hospital Irmã Denise é homenageada pelo desempenho e dedicação

CARATINGA – A coordenadora da equipe de Enfermagem do Casu – Hospital Irmã Denise, Vaneusa Maria Gomes, recebeu uma homenagem da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) pela qualidade e excelência do trabalho desenvolvido à frente da equipe de enfermagem do hospital. O trabalho desenvolvido com muita competência e humanização foi reconhecido pelos ótimos resultados obtidos pela equipe coordenada pela enfermeira, que além de muito conhecimento cuida de cada paciente com muito carinho.

A homenageada Vaneusa Maria Gomes fez questão de destacar o trabalho que foi desenvolvido em equipe. “É muito gratificante! É um trabalho realmente que foi feito em equipe, desde o início para nós chegarmos juntos onde nós chegamos hoje. Tenho que ressaltar que o resultado é um conjunto realizado pela equipe multidisciplinar: equipes de enfermagem, fisioterapia, equipe médica, de nutrição, psicologia e com os demais colegas. Esta homenagem que eu recebo hoje, ela é dedicada a toda a equipe do Casu.”, contou a coordenadora.

Para a diretora geral do Casu, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, o trabalho desenvolvido pela coordenadora é fundamental para a qualidade dos atendimentos do hospital. “A qualidade que o Casu tem hoje diz muito sobre o trabalho da Vaneusa. É um trabalho fundamental de treinamento da equipe, de fazer com que toda a equipe de enfermagem entenda que a missão do Casu é uma missão de qualidade de atendimento, mas também de carinho, de humanização, de entender o paciente como um todo, perceber que a cura dele não é só através de medicamentos, mas também é uma cura muito facilitada quando existe amor, atenção e dedicação. A Vaneusa se encaixa muito bem neste perfil, enquanto coordenadora da equipe de enfermagem, nós estamos parabenizando o trabalho dela, e transmitimos essa homenagem para a toda nossa equipe que tem colaborado tão bem para o sucesso dos nossos atendimentos.”, finaliza Daniela.