Coordenador de Esportes da Rede de Ensino Doctum, goleiro Mão, conquista o título mundial de Beach Soccer

Seleção Brasileira derrotou a Rússia e sagrou-se campeã da primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia

DA REDAÇÃO – O coordenador de Esportes da Rede de Ensino Doctum, goleiro Mão, juntamente com a seleção brasileira de Beach Soccer, acaba de conquistar o título mundial na modalidade. Na noite da última quarta-feira (16), a Seleção Brasileira de Beach Soccer derrotou a Rússia por 9 a 3 e sagrou-se campeã da primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia. A competição que foi realizada em Doha, no Catar, serviu de preparação para o Brasil, visando o grande objetivo do ano que é a Copa do Mundo, que acontecerá em novembro, no Paraguai.

O goleiro Mão é o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira, chegando a marca de 347 jogos com a Seleção Canarinho. Na Doctum, o próximo desafio do coordenador de Esportes será o JUBS 2019, que começa dia 21, em Salvador. Na competição universitária, alunos atletas da instituição disputarão medalhas no Vôlei geral (quadra e praia), Handebol feminino, Natação Masculino e Atletismo masculino.