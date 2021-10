Convocação para segunda dose e dose de reforço

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga está convocando a população para segunda dose e dose de reforço da vacina que imuniza contra a covid-19.

A partir desta quinta-feira (28), profissionais da área da saúde e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose da vacina contra o Novo Coronavírus até dia 30 de abril, poderão tomar a dose de reforço.

Para isso, o público-alvo deverá ir até as Unidades Básicas de Saúde e apresentar cartão de vacina e documento de identidade.

E as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 31 de agosto também estão sendo convocadas, para tomar a segunda dose a partir de hoje. É indispensável apresentação do documento de identidade e do cartão de vacina onde consta o registro da primeira dose.