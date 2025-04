Estarei lançando mais um livro infantil. Será a minha 44ª obra. Desde o ano de 1978 que trabalho com literatura, e graças a Deus tenho colhido frutos do meu trabalho. Os amigos sempre me dão apoio e as crianças, meus leitores, têm lido e manifestado gosto pelas minhas histórias.

O livro para as crianças é de grande importância, pois a formação do hábito de leitura deve começar na infância, lembrando que a leitura dá conhecimento, abre portas, ilumina caminhos. A criança que lê fica mais preparada para a vida, já que pela vida inteira o livro terá de ser a sua companhia. O gosto pela leitura chega quando a criança lê. Só lendo é que ela vai encontrando o prazer de conhecer o texto e caminhar nas páginas. Quando ela se encanta pela leitura de um livro, certamente gostará de ler outros.

O livro que ora entrego, chama-se “Caixinha Mágica”, dedicado ao público infantil. As crianças acharão nele uma leitura fácil e argumentos dentro do interesse delas. Coloquei mais sentimento do que movimento. Sentimento que vem da alma que aponta para os valores que norteiam uma vida feliz. Valores. Hoje dispersos pela vida moderna, mas necessários para direcionar os passos rumo à felicidade.

O lançamento será no dia 9 de maio, às 17 horas, no salão “Professor Celso Simões Caldeira- Unec. Haverá algumas apresentações porque gosto de receber meus amigos com um momento de arte.

Convido todos para esse momento de literatura. Conto com a presença de amigos que valorizam os livros, amigos meus que me ajudam a colocar o livro nas mãos das crianças, amigos que me fazem continuar escrevendo, amigos que me ajudam a superar os obstáculos, amigos que estão comigo desde o lançamento de meu primeiro livro Balão Azul.

O benefício que o livro traz às crianças, é construído mais pelos amigos do que por mim mesma. Os que me ajudam a carregar o livro e levá-lo ao público leitor, constituem o ponto mais importante dessa tarefa.

Sou muito agradecida a todos que me acompanham desde sempre. E aos que aceitarem o meu convite, quero abraçá-los bem apertado para que escutem as batidas de meu coração dizendo obrigada.