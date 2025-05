Caratinga firma convênio com grupos culturais

A Corporação Musical Santa Cecília e a Associação Coral São João Batista firmaram um convênio com a Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, através do Chamamento Público nº 03/2025. Ambas as instituições são oficialmente reconhecidas e registradas como Patrimônio Cultural do município.

Com mais de um século de história, a Corporação Musical Santa Cecília tem desempenhado um papel fundamental na vida cultural de Caratinga. Além das tradicionais apresentações em eventos religiosos, culturais e cívicos, a instituição oferece aulas gratuitas de música para crianças, adolescentes, jovens e adultos, contribuindo de forma significativa para a formação artística da população.

O Coral São João Batista, igualmente centenário, também possui um imenso valor histórico e simbólico para a cidade. Sua atuação constante em cerimônias e celebrações reforça sua importância na construção da identidade cultural caratinguense. As manifestações artísticas despertam na comunidade um profundo sentimento de pertencimento e orgulho.

O convênio celebrado visa garantir a continuidade das atividades dessas instituições, promovendo o fortalecimento da cultura local e valorizando a preservação do patrimônio imaterial de Caratinga.

O diretor de Cultura, Antônio Teixeira esteve na sede da Corporação Santa Cecília realizando uma visita e reafirmando o compromisso da gestão com as instituições de grande relevância para a cultura local.