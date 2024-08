Convenções partidárias dos pré-candidatos a prefeito de Caratinga

CARATINGA- Conforme estabelece o Calendário Eleitoral das Eleições 2024, os partidos e as federações podem realizar convenções até a segunda-feira (5). Os eventos reúnem as filiadas e os filiados às legendas para a escolha de candidatas e candidatos a eleição e a aprovação de uma eventual coligação (união de dois ou mais partidos), a fim de disputarem eleições majoritárias.

Em Caratinga, os pré-candidatos a prefeito agendaram suas convenções para as seguintes datas e horários. No sábado, o PDT, de Pedro Leitão, se reúne a partir das 13h30, no auditório do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Às 15h, a Câmara Municipal recebe PSDB/CIDADANIA para oficializar o nome de Johny Claudy.

No domingo (4), a Câmara Municipal recebe o PRD de Júlio Ribeiro, a partir das 10h. Já a partir das 17h, no UNEC, os partidos PL/PODEMOS/NOVO oficializam o nome de Dr. Giovanni.

Na segunda-feira (5), o REPUBLICANOS declara o nome de Rogério Soares, a partir das 10h, no auditório do UNEC.

Os eventos ainda contemplarão a escolha dos candidatos ao cargo de vereador, bem como indicação de números e a escolha dos vices.