Contratada empresa para obra de muro de contenção da Rua José Trindade Bento

CARATINGA- Cinco meses após o desabamento de parte da Rua José Trindade Bento, a antiga Rua Muriaé, no Bairro Esperança, a Prefeitura de Caratinga contratou empresa especializada, por dispensa de licitação, para execução de obra de construção de muro de contenção na localidade. A empresa foi contratada pelo valor global de R$ 133.290,24. O início da obra ainda não foi informado pelo executivo.

A reportagem esteve no local e conversou com o morador Paulo Fernando que relatou os transtornos enfrentados, sem o acesso devido à erosão na via pública. “Estamos sofrendo com esse problema da nossa rua, já recebemos várias comunicações da prefeitura, que vai ser agilizada a obra, mas, até agora nada. Mas, vamos esperar com calma, manter agora a paciência para ver se a Prefeitura resolva vir, olhar o serviço e iniciar essa obra. Está sendo um transtorno muito grande, tanto para nós que moramos aqui, quanto as pessoas que deslocam da Rua da Cadeia, Rua Santa Cruz, porque é um meio mais rápido de passagem tanto para veículo, quanto pedestre. Tendo a licitação para ser feito o serviço, vamos torcer que seja feito rápido para trazer tranquilidade para os moradores do Bairro Esperança”.

Paulo relembra que muitas pessoas precisaram deixar suas casas devido ao grande risco de desabamento. “Pessoas tiveram que abandonar suas residências, tinha um barraquinho ali embaixo que foi completamente destruído na ocasião, se tivesse morador no momento teria acontecido uma tragédia. Mas, vamos esperar a conclusão dessa obra”.

RELEMBRE O CASO

Durante as chuvas de fevereiro deste ano, a situação mais complexa foi registrada na Rua José Trindade Bento, Bairro Esperança. Um muro de contenção da via abaixo teve colapso de parte de sua estrutura, devido ao excesso de águas das chuvas.

Após verificar o dano na estrutura do muro, a Defesa Civil também observou o início de erosão do asfalto da Rua José Trindade Bento com trinca no meio da via de aproximadamente seis metros de comprimento. Posteriormente, parte da rua desabou. Além disso, quatro residências ao redor apresentaram rachaduras e fendas, com possibilidade de colapso por perda de solo em suas bases.

Com apoio dos bombeiros militares, os moradores das residências da área de risco foram orientados para saída imediata por medida de segurança. No total foram evacuadas 13 residências no entorno do local, na altura dos números 300 a 400, totalizando 34 pessoas entre adultos, adolescentes e crianças.