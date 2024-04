“Conterrâneo, fã, discípulo, amigo e até mesmo, talvez, um filho adotivo”

Edra destaca relação de amizade e anos de dedicação a reverenciar Ziraldo

CARATINGA- Falar sobre Ziraldo e o reconhecimento de sua obra em Caratinga é falar sobre Elcio Danilo Russo Amorim, ou simplesmente Edra.

O cartunista dedicou boa parte de sua carreira a homenagear Ziraldo, a quem chama de mestre. Exemplo disso é que Edra é fundador da Casa Ziraldo de Cultura e da Gibiteca Turma do Pererê. Mas, essa história não por aí e é bastante longa.

Após 10 anos atuando na imprensa de Brasília, Edra voltou para Caratinga, disposto a dar o verdadeiro reconhecimento da representatividade de Ziraldo e o valor da sua obra para os quadrinhos, a imprensa, a literatura e a educação em nosso país. Segundo Edra, lhe incomodava muito o fato da cidade ainda não ter “nenhuma referência significativa” para ele em plena terra natal.

A primeira homenagem aconteceu quando Edra realizou o primeiro Salão de Humor de Caratinga em 1998, dando o nome de Ziraldo ao troféu destinado aos premiados do evento. Nos anos seguintes, foi instituído com a denominação de Troféu Pererê.

Na sexta edição, em 2004, quando Ziraldo conheceu pessoalmente o evento, ficou encantado e passou a fazer todos os seus cartazes. Eles foram parceiros na cartilha ‘Como são feitas as leis’ e, ao aceitar o convite de participar na coautoria em dois livros que Edra organizou (“Uma ‘doze’ de Humor Mineiro” e “Ninguém Segura Caratinga”), ele voltou a demonstrar entusiasmo e satisfação com o resultado da parceria. “Enquanto isso, durante quase vinte anos, de mangas arregaçadas, enfrentei resistência e muitos obstáculos, mas consegui, enfim, criar e inaugurar a Casa Ziraldo de Cultura, em 2009”, citou Edra.

Em 2018, lançou pela Melhoramentos, o livro ‘Zirado 85 – Ao Mestre Com Carinho’, com páginas ricamente ilustradas apresentando a sua vida e obra, intercaladas com caricaturas de 85 grandes cartunistas do Brasil, entre os quais Maurício de Sousa. O livro teve repercussão nacional, sendo inclusive premiado com o Troféu HQMIX.

Em 2022, quando Ziraldo completava 90 anos, Edra lançou ‘Ziraldo, um Gênio de Caratinga’, reunindo mais de 100 textos de escritores convidados. Ao longo de 244 páginas, além dos textos, o leitor tem um apanhado de toda obra de Ziraldo e também de Edra. Outro atrativo é que os escritores convidados têm em suas caricaturas algo que homenageia Ziraldo. Todos estão com uma panela na cabeça, referência ao eterno Menino Maluquinho. Tem ainda uma homenagem feita pelo Clube de Regatas do Flamengo, time de coração de Ziraldo e uma entrevista que Edra fez com Ziraldo e que foi publicada no DIÁRIO em 24 de junho de 2006.

Mais uma vez, Edra conseguiu reunir um seleto grupo de personalidades para prestar homenagem a Ziraldo em “90 Maluquinhos por Ziraldo – Histórias e Causos”, no ano de 2023. O livro tem relatos de grandes nomes do humor gráfico nacional como Maurício de Sousa, Jaguar, Laerte, Miguel Paiva e Aroeira e entre os escritores figuram nomes como Zuenir Ventura, Luís Fernando Veríssimo, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira e Ruth Rocha.

“Caratinga perdeu seu filho mais ilustre. Não sei nem definir qual grau de relação afetiva que tenho com Ziraldo. Conterrâneo, fã, discípulo, amigo e até mesmo talvez um filho adotivo. Ziraldo tem muita importância na minha vida profissional, influenciou meu início, minha trajetória e todo meu trabalho”, declara o cartunista Edra.

Edra fez muito, faz muito e ainda vai fazer muito mais em referência à Ziraldo. Ele organiza um circuito literário com o nome do ilustre caratinguense (que já estava em andamento de preparação) e foi convidado pela Melhoramentos para fazer a curadoria de uma ação de diversas homenagens a Ziraldo pelos próximos 7 dias. Durante esse período, a logo da editora Melhoramentos estará de luto e a cada dia será postada uma charge de um dos cartunistas convidados.

Homenagens de Edra a Ziraldo

– Casa Ziraldo de Cultura – neste ano 15 anos de fundação

– Gibiteca “Turma do Pererê”

– Apoio /Parceria “Festa dos 80 anos” realizada pela Marilene Godinho

– Salão Internacional de Humor de Caratinga (a primeira homenagem de maior relevância prestada ao Ziraldo em Caratinga)

– Edições especiais em sua homenagem: 2006 /2012, 2018 e 2022

– Troféu Pererê

– Curador de dezenas de exposições em diversas bienais do livro e salões de humor no Brasil

– Participantes em vários exposições em homenagem ao Ziraldo, no Brasil e exterior

– Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga

– Circuito Literário “Ziraldo Alves Pinto”

Publicações relacionadas ao Ziraldo:

Ninguém Segura Caratinga – Organizador/Coautor (2007)

Uma ‘doze’ de Humor Mineiro – Organizador; Coautor(2008)

Maluquices do Maluquinho Ziraldo – ilustração / (2012)

Ziraldo 85 – Ao Mestre Com Carinho – Autor (Melhoramentos – 2018)

A Saga de um Cartunista na Terra do Ziraldo – Autor (2018)

Ziraldo – Um Gênio de Caratinga – Organizador / Coautor (2022)

90 Maluquinhos por Ziraldo – causos e histórias – Organizador/ Coautor – (Melhoramentos – 2023)

Ziraldo Caricaturas (100 caricaturas do Ziraldo por importantes artistas do Brasil / Revista Huai (2023)

Ilustrações do miolo e capa do Ziraldo “Cartilha do Eleitor” / Câmara Municipal de Caratinga (2000)

Ilustração do livro “Maluquices do Maluquinho Ziraldo” / Marilene Godinho (2012)

Homenageado, junto com Ziraldo, no livro “Cartunistas” reunindo fotos dos principais cartunistas do Brasil de autoria do fotógrafo Paulo Vitale (2023)