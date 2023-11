Contemplados em editais culturais assinam termos de execução

Município de Caratinga distribuiu R$ 804.156,07 em projetos que contemplam diversas áreas

CARATINGA- Na noite desta terça-feira (28), a Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Cultura e Esporte, realizou a assinatura dos termos de execução cultural dos contemplados pela Lei Paulo Gustavo.

O Município de Caratinga foi contemplado com um valor total de R$ 804.156,07, distribuídos em dois editais que contemplam diversas áreas da cultura.

Saiba mais sobre as categorias e seus ganhadores:

Categoria 1 e 2: Produção de Longa-Metragem com Protagonismo Negro e Produção de Curta-Metragem

Esta categoria busca projetos que valorizem e promovam o protagonismo negro na produção audiovisual, tanto em longas-metragens quanto em curtas-metragens.

Tudo que é Sólido- Mimética Produções Audiovisuais

Menino Carequinha- Jararaca Alegre

Abantesma- João Paulo da Silva Souza

O Cão do Leste- Leandro Marcos Martins

Quintal- Júlio Cezar de Oliveira

Categoria 3 e 4: Produção de Documentário e Produção de Videoclipes

Se você tem o talento para contar histórias reais através de documentários, ou deseja explorar sua criatividade na produção de videoclipes, esta categoria é ideal para você.

Caratinga Afro- QArte Instituto Cultural Caratinga

O Espírito de Jogador- Ícaro Freitas da Silva Correa

Caratinga: Cidade das Imagens- Marcklano Lima Araújo Chagas

“Vou Falar” – Jair Alves Ribeiro Neto

Clássicos Sertanejos- Celso Nunes Felipe

A flor de Concreto- Marcilene

Produções de vídeo clipes “Salão do Samba” – Jorge Alexandre Alves Silva

A Casa é Sua- Regiane de Souza Pires

Categoria 5 e 6: Cinema Itinerante e Ação de Cinema de Rua

Nestas categorias, procuramos projetos que levem o cinema para além das salas convencionais, impactando a comunidade por meio de exibições itinerantes e ações de cinema em espaços públicos.

Cinema na Comunidade- Vinicius de Souza Faria

Projeto Cinemão- Thiago Prudêncio

Minha Rua, Minha Tela- Izau Christofer de Oliveira Souza

Cine Céu Aberto- Belkiss Chaves

Cine Rio Doce- Sérgio de Souza Crespo

Categorias 7 e 8 – Apoio à Realização de Ação de Formação Audiovisual e Apoio a Mostras e Festivais

Se você é um educador ou deseja promover a formação audiovisual, a primeira categoria é dedicada a projetos de capacitação. Já a segunda categoria visa fortalecer a realização de mostras e festivais que enriqueçam nossa cena cultural.

Cine Jovem – Oficina de Cinema e Audiovisual- Nathaniel Vieira

2º Olhares do Interior- Rosangela Lopes Protósio

Demais Áreas da Cultura – Categorias Variadas

Para os talentos que atuam em áreas culturais diversas, esta categoria oferece espaço para projetos que enriqueçam a cultura local em diferentes segmentos.

Categoria dança

Coreografia do Absurdo- Esther Mileide Coelho Soares

Dança Criativa- Sinézio Marques Rocha

Categoria Música

3° Encontro de Rapper- Alerson (Black Jay)

EP Novo- Luciano Gomes da Costa

Notas de Esperança- Daniel Mendes Martins

Passarão os Céus- Thiago Alvez Correia

Os Pilares da Música- Cleison Elias Rodrigues Quirino

Ecos da Noite- João Vitor Antonieto

Ícaro Cat Ep Jogando- Ícaro Freitas da Silva Correa

Salão do Samba- Jorge Alexandre Alves Silva

Categoria Teatro

Oficina de Teatro – Educação para Educadores de Escolas Públicas- Nova Terra Comunicação e Artes LTDA

Histórias da Vovó- Nicole Dias Lima

Monólogo da Paz- Ana Paula Faustino

Conta Comigo- Beatriz Mussi Gregoreski

Categoria Artes Plásticas e Visuais

Painel de Arte em MDF- Joaquim Antônio dos Santos Oliveira

O som das Telas- Elifas Levi de Souza

Hora da Arte- Wagner Pereira de Azevedo

1° Circuito Literário – Ziraldo Alves Pinto- Élcio Danilo Russo Amorim

Categoria Artesanato

Entalhamento na Madeira- Juarez da Costa

Categoria Leitura, escrita e oralidade

Para correr com um passarinho- Daniel Paulo Fonseca Dornelas

A pureza dos pequenos corações- Eugênio Maria Gomes

Podcast na educação para professores criativos- Lindomar Luciano Silva

Livro: As Crônicas como ferramenta para formação de Leitores- Luciana Martins

Livro Ave Maria- Elzi Russo de Amorim

Esboço de um outro Cão- Abiatar David de Souza Machado

Categoria Artes Circense

Como as estrelas na Terra- Renato Gomes da Silva

Circo nas Escolas- Ingrid Silva Medina

Meu Circo é na Rua 2- Michael Jeferson Lima Gomes da Silva

Meu Circo é na Rua- Jessica Lima Gomes da Silva

Categoria Projetos Livres

Game Noel- Mariana Xavier Heleodoro de Souza

Batalha de Rua- Welington Fernandes Rodrigares Júnior

Entre palavras e Linhas- Chayane Izidoro de Souza

Ler, Criar e Jogar- Felipe Rodrigues de Souza

Separativas – Escalando Artes- Cintia Cristhine de Sena Cunha

Capacitação em Cultura Maker para Educadores- Maycow Lima Toledo

Ezzymec- Emanuel Mendes Souza Cezário

Show Itinerante nas Comunidades- Benedito Paulos dos Santos Matos

Mercado Municipal de Caratinga- Edson Simões dos Santos

Categoria Capoeira

Capoeira e Musicalização na Comunidade- Lazaro Paulo de Medeiros

Viva Capoeira- Fábio Amorim da Silva

Capoeira Itinerante- Magno Barbosa Vicente