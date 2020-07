Contém Cultura em tempos de crise

Projeto se reinventa para amenizar impactos gerados pela pandemia e se manter em cena

PINGO D´ÁGUA – O Projeto Contém Cultura aprovou junto à Secretaria Especial de Cultura uma série de medidas para adequar suas atividades ao período da Pandemia.

Com a programação interrompida desde o início das restrições impostas por decretos governamentais como medida de prevenção e segurança, o projeto agora dará início a atividades de mitigação cultural.

A partir do mês de agosto, serão promovidas as seguintes ações: chamada pública para produtores independentes participarem de uma mostra virtual via canal do projeto no YouTube; empréstimo social do acervo de filmes da unidade do Contém Cultura de Pingo D’Água; lives de diálogo com cineastas a respeito dos rumos da linguagem e modo de produção audiovisual durante e após a pandemia; estímulo, via redes sociais, para que os seguidores do Projeto assistam a obras do cinema nacional.

“Os detalhes das ações serão postados nas redes sociais do Projeto, e dúvidas serão sanadas por mim e equipe. Este momento evoca união, resiliência, responsabilidade e coragem; e isto nossa equipe transborda”, declara Luciana Profiro, Programadora cultural proponente do projeto.

SESSÕES PRESENCIAIS

Diante do atual cenário de restrições de funcionamento de espaços culturais, e da previsão de reabertura é para final de 2020 e início de 2021, a equipe do Projeto solicitou orientações ao Governo Federal, via órgão competente.

Conforme aprovado pelo parecer técnico da Secretaria Especial de Cultura, as sessões presenciais, tão logo sejam possíveis de serem realizadas, ficarão a cargo do então gestor do espaço, a saber, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, uma vez que, conforme escopo do projeto, o espaço será doado ao município, integrando assim o equipamento público cultural do mesmo.

Assessoria de Comunicação