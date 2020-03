Contém Cultura celebra centenário de João Cabral com Morte e vida Severina

Filme ‘Morte e vida Severina’ será exibido em Pingo D’água no próximo dia 15

PINGO D´ÁGUA – O filme literário ‘Morte e vida Severina’, será exibido no próximo dia 15, às 16h, na sala do Contém Cultura, com entrada franca.

Com o filme, a sala multicultural rende homenagem à memória de um dos principais nomes da literatura moderna, o pernambucano João Cabral de Melo Neto que completaria cem anos em janeiro deste ano. É de sua autoria a obra Morte e vida Severina adaptada para o cinema. “Aos 65 anos de idade, o livro escrito entre 1954 e 1955, segue mais atual que nunca”, observa Luciana Profiro, proponente do projeto e uma das curadoras da sala multicultural.

Ela destaca que ‘Morte e vida Severina’, obra deu popularidade ao autor, é muito significativa. “A trajetória de um imigrante que foge da seca do sertão em busca de sobrevivência numa capital é a representação de brasileiros que vivem em condições de vulnerabilidade social, que vive à margem da sociedade. Severino é o retrato de muitos brasileiros que buscam uma vida mais favorável, menos sofrida”.

Luciana cita trecho da obra de João Cabral que diz que “se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina: que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia.”

A sessão literária será comentada por educadores da área de Letras e vai contar com a participação de estudantes da rede pública. “Nosso propósito é apresentar ao público um dos clássicos de nossa literatura brasileira por meio da sétima arte”, frisa Luciana.

FILMES DE MARÇO

O Contém Cultura abre a programação deste mês com a comédia ‘Não se preocupe, nada vai dar certo’, que será exibido no domingo (1º), às 16h.

Pra quem gosta do gênero, há outras opções no programa. No dia 22, às 16h, Golias contra o homem das bolinhas será a atração da sala de cinema. ‘Mazzaropi – Jeca e seu filho preto vai’ pra telona, às 16h.

Filmes de drama são também destaque no Contém Cultura, que vai apresentar o ‘Praça Saens Peña’, no dia 4, às 19h; ‘Que horas ela volta’, no dia 8, às 16h; ‘Era uma vez, Verônica’, no dia 11, às 19h; ‘Quando parei de me preocupar com canalhas’, no dia 15, às 16h, e ‘Cão sem dono’, às 19h, do dia 25.

A sala de cinema de Pingo D´Água lança luz sobre ‘Morte e vida Severina’, filme literário que será apresentado no dia 15, às 16h; e sobre o romance, como a exibição de ‘Malu de bicicleta’, obra em cartaz no dia 18, às 19h, na sala multicultural.

Luciana Profiro destaca que a seleção das obras é feita a fim de contemplar o público bem diverso, de vários perfis e faixas etárias. “Enquanto uma pessoa gosta de comédia, a outra já se identifica mais com o drama. Em meio a esses gêneros, o romance também tem seu espaço garantido entre os cinéfilos”, finaliza a proponente.

O Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.