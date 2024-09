Contas de energia elétrica mais caras

A bandeira tarifária de energia elétrica em setembro será vermelha patamar 2. O anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, a previsão de escassez de chuvas e o clima seco com temperaturas altas motivaram o acionamento de usinas térmicas, aumentando os custos da operação do sistema elétrico.

Esta é a primeira vez em pouco mais de três anos que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada, a última foi em agosto de 2021. Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024 com bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto.

As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior, e a verde, sem custo extra.