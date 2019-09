Contagem regressiva para o “Piedade Fest 2019”

Evento tem início no dia 26 de setembro com show do cantor Paulo Ricardo

PIEDADE DE CARATINGA – “O governo de Piedade de Caratinga tem a honra de convidar toda a população pietatiana e de toda a região, para participarem com sua família e amigos, do “Piedade Fest 2019”, nas datas de 26 a 29 de setembro, no estádio municipal, com entrada franca em todos os dias do evento”, anuncia a administração municipal.

O evento ainda contará com uma praça de alimentação completa e bem estruturada (barracas e food trucks), e uma bela exposição dos produtos e serviços que Piedade de Caratinga oferece. Para celebrar este momento, foi preparada uma programação recheada de shows de nível nacional, atrações culturais e artísticas.

QUINTA-FEIRA COM PAULO RICARDO

Na quinta-feira (26/09), a festa se inicia com a abertura solene, apresentação de Nathan Vieira Trio, com o melhor do pop rock nacional e internacional, e a noite fecha com um grande show de um dos maiores ícones do pop rock nacional e MPB, Paulo Ricardo, a alma e voz do RPM, a partir das 23h.

Em sua turnê “Sex On The Beach”, Paulo Ricardo traz para os palcos uma nova fase em sua carreira e em sua vida. Canções como “Anjo e Serpente”, “Ela Chegou” (já nas rádios de todo o Brasil) se misturam a rocks modernos como “Novo Single”, “Raios-X” e a dançante “Juntos”, produzida pelo DJ FTampa. Os grandes sucessos de sua carreira solo também estão presentes, como “Dois”, “Tudo por Nada” e sua versão (a única autorizada por Yoko Ono) de “Imagine”. Vários covers e homenagens também fazem parte deste grande show como “Pro Dia Nascer Feliz” de Cazuza e Frejat e “Tempo Perdido” de Renato Russo do Legião Urbana. Paulo ainda se permite incluir alguns dos grandes sucessos de sua antiga banda, o RPM, como “Rádio Pirata”, “A Cruz e a Espada”, “London London”, “Naja”, “Olhar 43” e muitos outros grandes sucessos. Tudo isso embalado por ousados telões, lasers, infláveis e toda a tecnologia que se tornou uma de suas marcas nesses mais de trinta anos de carreira.

SEXTA-FEIRA COM CÉSAR MENOTTI E FABIANO

Na sexta-feira (27/09), o evento contará com uma programação no palco cultural, a partir das 21h, com muito de forró e sertanejo com Júlio Garcia e Banda, seguido de um grande show, com uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, César Menotti & Fabiano, que irá emocionar a todos os presentes com certeza.

Hoje, a dupla, um dos maiores sucessos da música brasileira, coleciona recordes de público e de vendas. O primeiro disco foi lançado em 2004. A projeção veio mesmo em 2005, o CD “Palavras de amor (ao vivo)” que trouxe hits como “Leilão”, “Anjo” e “Palavras de amor”. Em 2006, o sucesso da dupla continuou ascendente. Foram mais de 180 shows em diversos estados, vários programas de televisão e músicas entre as mais tocadas das rádios de todo país. A faixa “Leilão”, por exemplo, alcançou o topo das paradas e se tornou um dos hits do ano. César Menotti e Fabiano conquistaram disco de ouro pelo CD e DVD Palavras de Amor, reiterando o fato de que representam a força de uma nova geração musical, autêntica, caipira e, acima de tudo, popular brasileira.

Em 2009 a dupla recebeu o Grammy Latino na categoria melhor álbum de música romântica com o CD “Com você”. A popularidade da dupla rendeu outros prêmios, indicações e shows no exterior. Sucesso como: “Ciumenta”, “Bandido do amor” e “Se fosse eu”, aliados ao carisma da dupla, faz com que César Menotti & Fabiano sejam classificados como um dos melhores do segmento atraindo públicos de diversas faixas etárias. Do começo da carreira até hoje já venderam quase 1 milhão de cópias. Em 2008, os irmãos fizeram uma turnê pelos EUA e foram eleitos pelos brasileiros residentes no país como o melhor show sertanejo do ano.

Contratados pela Som Livre, para comemorar os 10 anos de carreira, a dupla escolheu o Morro da Urca no Rio de Janeiro, como cenário da gravação do 3o. DVD de César Menotti & Fabiano em 2012. O momento especial contou com as participações de Preta Gil, Jorge & Mateus, Sorriso Maroto e também de Santorine, uma promessa do universo country nacional. Em 2012 o DVD – Ao vivo no Morro da Urca foi gravado e trabalhado no ano seguinte, eles participaram dos principais programas de televisão do Brasil, sua música “Não era eu” ficou entre as mais tocadas.

Em 2014 a dupla lançou o CD (e também a versão em vinil) “Memórias anos 80 & 90”, o álbum duplo traz regravações de grandes nomes da música sertaneja tradicional e de raiz, que marcaram a vida dos artistas. O projeto rendeu tanto sucesso que virou DVD, gravado em São Paulo. Antes dos registros em imagens, o despretensioso CD duplo “Memórias dos anos 80 & 90” levou os irmãos César Menotti & Fabiano a lista dos dez álbuns digitais mais vendidos em 2014, segundo o iTunes. Atualmente a dupla se lançou um CD de inéditas “Os Menotti no som” e está em tourné.

SÁBADO COM NENHUM DE NÓS

No sábado (28/09), a programação tem início à tarde no palco cultural e se estende até à noite. A cantora Tati Meira sobe ao palco, para balançar a galera. E quem se apresentará também nesta noite de sábado, a partir das 23h, será o grupo Nenhum de Nós, uma das maiores bandas da geração Rock Brasil anos 80, que continua na ativa e sendo atual até os dias de hoje.

Em outubro de 2019 o Nenhum de Nós completará 33 anos de carreira tendo superado a marca de 2 mil shows. Com 17 discos, 03 DVDs e 01 EP lançados, a banda já recebeu inúmeros prêmios, amplo reconhecimento de público e de crítica, e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina.

Em 1987 o disco de estreia trouxe o primeiro sucesso: “Camila Camila”. Um ano depois o Nenhum emplacou outro hit, “Astronauta de Mármore”. Em 1990 e 1992 dois álbuns viriam ainda pela gravadora BMG/Ariola: Extraño e Nenhum de Nós. Estes quatro discos foram resumidos ao vivo no primeiro álbum acústico de um grupo brasileiro gravado em teatro. O disco “Acústico ao Vivo no Theatro São Pedro” foi lançado em 1994 (Disco de Ouro).

Em 1996, com “Mundo Diablo”, e em 1998, com “Paz e Amor”, o Nenhum preparou terreno para “Histórias Reais Seres Imaginários” (Sony) lançado em 2001. Desta safra de três discos em cinco anos vieram “Vou Deixar Que Você Se Vá”, “Paz e Amor”, “Da Janela”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Amanhã ou Depois” e “Eu Não Entendo”. A segunda etapa da carreira da banda (de 1996 a 2002) ressurge com outro álbum desplugado ao vivo, “Acústico Ao Vivo 2”, o primeiro DVD da banda, e com ele mais outro Disco de Ouro.

Em 2005 lançaram “Pequeno Universo” e outra safra de canções autorais, como “Dança do Tempo”, “Cada Lugar”, “Feedback” e “Igual a Você”. O Nenhum de Nós percorreu o país durante três anos, de 2007 ao final de 2010, naquela que foi a sua maior tournée. Foram mais de 350 shows, passando por outros países como Paraguai, Uruguai e China, onde apresentou-se em junho de 2010. Em 2011, as faixas “Pequena” e “Último Beijo” foram os singles do novo repertório autoral. Reconhecido pela crítica, “Contos Acústicos” recebeu o prêmio Açorianos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como o melhor DVD de 2013.

Em junho de 2015 lançaram seu 16º disco, “Sempre é Hoje”. Imediatamente iniciaram uma nova turnê pelo país, destacando duas canções despontaram como sucessos do novo disco: “Milagre” e “Foi Amor”. Em abril de 2018 lançaram seu primeiro EP, “Doble Chapa”, retomando os laços artísticos e a conexão musical com o Uruguai e a Argentina. A “Doble Chapa Tour” iniciou em abril por São Paulo, passando por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande e Montevidéu (UR), em mais de 90 shows até maio de 2019.

DOMINGO

No domingo (29/09), o tradicional desfile da Garota Pietatiana 2019, tomará conta das passarelas, a partir das 20h. As atrações no palco cultural serão por conta de um grande show com o grupo Camisa Suada.

