Construção de rampa de acesso à Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira entra em fase final

INHAPIM – A Secretaria de Obras deve concluir nos próximos dias as obras da rampa de acesso para os alunos da Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira, permitindo maior integração e segurança para todos.

Para a secretária de Educação Carla Ervilha Silva Araújo, após vencer esta pandemia, os educandários inhapinhenses da rede municipal de ensino estarão mais atrativos e acolhedores para receber toda comunidade escolar, e na escola municipal Ione Ambrosina de Siqueira, no centro da cidade não poderia ser diferente. “Estamos promovendo uma série de intervenções em nossos espaços educacionais, preparando nossos educandários para receberem em breve nossos alunos, e na Escola Ione Ambrosina de Siqueira vimos a necessidade de redirecionar a entrada dos alunos que utilizam o transporte escolar pela rua Manoel Silva Araújo, popular Rua da Feira, uma vez que do modo anterior, congestionava o trânsito de veículos na Rua Coronel Guilherme, colocando nossos alunos em situação vulnerável no que tange a segurança. Estamos finalizando essas intervenções pensando na acessibilidade, conforto e segurança de todos” concluiu.

Assessoria de Comunicação