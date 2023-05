Construção de praças de pedágio na região tem previsão de término para o mês de setembro

DA REDAÇÃO- Desde o anúncio da concessão Rio-Valadares, a empresa EcoRioMinas vem realizando diversos serviços na BR-116, em localidades que cortam Caratinga e região.

Além dos trabalhos de recuperação do asfalto, que acontecem dos km 519 ao 540, nos dois sentidos da via, com operação para e siga, na cidade de Caratinga; a empresa atua na construação das praças de pedágio de Inhapim e Santa Bárbara do Leste.

As obras que acontecem no município de Inhapim, na altura de Vila Marques tiveram início em maio e são realizadas no km 489 da BR-116 com previsão de término em setembro de 2023. “É importante ressaltar que no local foi feito um desvio permanente por conta das obras e é necessário que o usuário esteja atento às sinalizações horizontais e verticais na rodovia”, afirma.

Já as obras de implantação da praça de pedágio na BR-116, KM 551+880, em Santa Bárbara do Leste, iniciaram na primeira quinzena de março de 2023 com previsão de conclusão também em setembro.

O valor das tarifas será definido mais próximo da conclusao das obras, como informou a empresa.