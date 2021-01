Construção de ponte e asfaltamento de ruas no Santo Antônio

Moradores relatam qualidade de vida com realização de obras aguardadas há anos

CARATINGA- Há anos os moradores do Bairro Santo Antônio aguardavam a realização de algumas obras de infraestrutura, que incluem construção de ponte e asfaltamento de ruas. Com a realização dos serviços, eles relatam como tais melhorias têm impactado na qualidade de vida.

A Prefeitura de Caratinga concluiu o asfaltamento da Rua J, bem como a ponte que dá acesso à estrada de Bom Jesus do Galho. Ainda, asfaltadas as ruas João Bosco Rodrigues e Geraldo Lomeu Bastos.

Adriana Sanglard, que reside no local há 13 anos, destaca alguns transtornos que eram enfrentados há muito tempo pelos moradores. “Tenho muito a agradecer, nossa qualidade de vida aqui melhorou muito, primeiramente, porque na época da seca, uma poeira anormal e isso, principalmente para quem tinha problema respiratório e a minha família é uma delas, com rinite alérgica e sinusite, nos fazia muito mal”.

Outras dificuldades também são relatadas se tratando do período chuvoso. Ela enfatiza a importância da obra realizada. “Praticamente eu tinha que deixar meu carro lá embaixo ou se a gente viesse na empreitada de passar pelos buracos, todos os anos muita dificuldade, carro quebrava muito e a coleta de lixo não era feita aqui na rua, a gente tinha que descer com o lixo para outro lugar para ser recolhido. Agora nossa vida mudou completamente, com segurança e tranquilidade. Estamos felizes e satisfeitos”.

Patrícia da Silva Sobrinho, que mora no Bairro Santo Antônio desde o nascimento reafirma que o anseio pelas obras é antigo. “Muito gratificante, inclusive era um sonho de muitos moradores mais antigos do que eu, hoje alguns já até faleceram, meu pai é um que sonhava, moramos aqui desde quando era terra, não tinha nada, nem calçamento. Ele não está vivendo isso porque já partiu desse mundo, mas, estou aqui representando essa alegria dele. Com poeira a casa da gente não para limpa; o barro, as frentes das casas não paravam limpas. E muito transtorno para sair. Estamos muito satisfeitos com esse asfalto, era realmente o sonho de todos os moradores aqui do final da Rua Santo Antônio”.